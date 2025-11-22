VaiOnline
23 novembre 2025 alle 00:37

La Nuova Icom cade a Torino dopo l’overtime 

Pall. Torino 68

San Salvatore S. 64

(dopo un tempo supplementare)


Normatempo Italia TO : Al- bano 7, Stejskalova 2, Heriaud 13, Penz 16, Cordola 12, Giordano, Pasero, Chukwu 12, Bucchieri 6, Biondi. Allenatore Corrado
Nuova Icom Selargius : Mura 2, Berrad 10, Erikstrup 9, Ceccarelli 5, Juhasz 10, D’Angelo 13, Ingenito 13, Pinna 2, Valenti ne, Blecic ne, Porcu ne. Allenatore Maslarinos
Parziali : 20-14; 40-33; 50-50; 61-61


Si ferma a quattro la striscia di vittorie consecutive della Nuova Icom Selargius. A Torino, la squadra di coach Maslarinos si arrende (68-64) dopo un overtime, lasciando per strada una buona chance per avvicinare la qualificazione alla Coppa Italia di A2 Femminile.
Contro la Normatempo Italia, le selargine hanno inseguito per quasi tutta la prima parte, arrivando a toccare il -9. Dopo la pausa lunga è arrivato il cambio di marcia del San Salvatore, che si è giocarta il successo in un lungo finale punto a punto. A decidere, a poco più di 30” dalla quinta sirena, è stato il canestro della torinese Chukwu. Vani gli ultimi assalti gialloneri. ( ro.r. )

