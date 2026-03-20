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Baunei.
21 marzo 2026 alle 00:54

La nonnina centenaria e il viaggio di nozze a Golgo 

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Giuseppina Maddanu, neocentenaria baunese che ha tagliato il traguardo del secolo di vita si aggiunge alla lista delle nonnine da record. Nata a Baunei il 19 marzo del 1926, Giuseppina ha vissuto una vita all’insegna dei sacrifici tipici delle comunità agropastorali della Sardegna centro orientale del secolo scorso. Vedova dal 2002, anno in cui è morto il marito Giovanni Canu, sposato nel 1946, con cui ha cresciuto cinque figli, ha festeggiato circondata da sette nipoti e due pronipoti, raccontando del “viaggio di nozze molto particolare”, passato nell’altopiano di Golgo a zappare l’appezzamento di terra comunale assegnato quell’anno alla sua famiglia per coltivare il grano. (gm. p.)

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