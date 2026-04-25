La nonna si laurea, festa con le nipotine 

Non sono bastati gli impegni da madre, nonna e lavoratrice a fermarla. La storia di Ornella Deidda è quella di una determinazione che non conosce limiti né età. Studentessa dell’Università di Cagliari, già laureata in Amministrazione e organizzazione, ora Ornella ha raggiunto un nuovo traguardo: la laurea magistrale in Scienze della pubblica amministrazione. «È stato un cammino impegnativo – racconta sui social dell’Ateneo – da studentessa, madre di tre figli, lavoratrice e nonna di due meravigliose nipotine, Matilde e Celeste». Ma la fatica ha lasciato spazio alla soddisfazione: «Un sogno che si realizza, un percorso che mi ha dato consapevolezza e arricchimento anche nel lavoro. Essere incoronata dalla mia nipotina Matilde ha reso questo giorno ancora più speciale». A Ornella arrivano le congratulazioni per un risultato che va oltre il titolo accademico: «È la prova che il talento e la voglia di imparare non hanno età».

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