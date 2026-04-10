La “mezza” a Santadi e Vivicittà a Cagliari 

Doppio appuntamento podistico domani per l'atletica sarda. A Cagliari c'è una nuova edizione di Vivicittà, la manifestazione Uisp in programma in oltre 40 città italiane (ma quest'anno non a Sassari) e 7 all'estero, mentre a Santadi si disputa la seconda edizione della Mezza Maratona del Sulcis-Cammino Minerario di Santa Barbara, organizzata dalla locale società di Atletica.

Nel capoluogo partenza della 10 chilometri da piazza Garibaldi alle 9,30 (prevista anche la camminata sui 3,3 km). A Santadi il via da Piazza Marconi alle 10 anche per la 10 chilometri. In gara 209 tra atleti e atlete.

Marcia

Il sassarese Andrea Agrusti (Fiamme Gialle) sarà in gara domenica a Brasilia nel campionato di marcia a squadre. L’ex marciatre dei Guerrieri del Pavone, convocato in maglia azzurra in virtù del titolo italiano sulla maratona, cercherà di battere il proprio personale di 3h03'55" ottenuto a ottobre in Germania.

Pista

Domenica a Ploaghe dalle 10) si disputano i campionati sardi di staffette Under 16 e 14. Spiccano Academy Olbia, 69 atleti gara, e Libertas Campidano, 64. Novità la 4x100 mista sia per Cadetti, sia per Ragazzi. Oggi al Tonino Siddi di Sassari (dalle 16) inizia la stagione estiva per il settore assoluto con gare di salto con l'asta e lancio del disco.



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