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21 aprile 2026 alle 00:16

La messa delle 18 

Monsignor Antonello Mura, 28/12/1952,vescovo di Nuoro e Lanusei
Monsignor Antonello Mura, 28/12/1952,vescovo di Nuoro e Lanusei
Monsignor Antonello Mura, 28/12/1952,vescovo di Nuoro e Lanusei

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Settimo appuntamento, oggi alle 18 su Videolina, con il novenario della Madonna di Bonaria; a presiedere la messa odierna sarà monsignor Antonello Mura. Il 31 gennaio 2014 è stato eletto vescovo di Lanusei e ha ricevuto l’ordinazione episcopale il 25 marzo 2014 a Bosa, nella Chiesa Concattedrale, nella messa presieduta da monsignor Angelo Becciu, sostituto alla Segreteria di Stato Vaticana. Nella diocesi ha iniziato il suo ministero il 27 aprile 2014. Il 9 aprile 2020 è stato eletto vescovo di Lanusei, rimanendo – oltre che vescovo di Nuoro – amministratore di Lanusei fino al 27 maggio 2020, giorno che ha preso possesso canonico della Diocesi. Da quel giorno è vescovo delle Diocesi di Nuoro e di Lanusei in persona episcopi.

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