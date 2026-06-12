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13 giugno 2026 alle 00:21

La McLaren domina il venerdì, Antonelli quinto dietro Leclerc 

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Al ritorno in pista dopo la squillante vittoria di Monaco, Kimi Antonelli ha avuto un approccio soft alla pista che domani ospiterà il Gp di Barcellona, settima prova di un mondiale di Formula 1 che al momento il giovane pilota sta dominando.

Lasciato nella prima sessione di prove libere il volante della Mercedes all'esordiente Frederik Vesti, il bolognese nella seconda ha fatto registrare il quinto tempo, a oltre mezzo secondo dal più veloce, Lando Norris con la McLaren (che ha chiuso iin 1'15"426), e dal compagno di squadra George Russell, staccato di soli nove millesimi dal connazionale. Molto vicino ai due, 57 millesimi il suo distacco, si è piazzato al terzo posto l'altro pilota McLaren, Oscar Piastri, mentre tra l'australiano e Antonelli si è piazzato Charles Leclerc con una Ferrari che appare competitiva al Montmelò anche se staccata di tre decimi. La Scuderia, insieme ad altri team, ha portato varie novità in Catalogna e il monegasco, dopo la delusione nel Gp di casa, ha deciso di adottare anche lui, come già aveva fatto Lewis Hamilton, i dischi dei freni forniti da un produttore francese. Leclerc pare essersi adattato bene ed è stato a ridosso dei migliori, mostrando un buon ritmo anche nel passo gara, che però al momento non è quello tenuto dalle vetture motorizzate Mercedes. Più indietro nei tempi si è piazzato Hamilton. Da segnalare che l’asfalto in pista sfiorava i 50 gradi.

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