La mamma della famiglia nel bosco: «Estrema crudeltà contro i miei figli» 

Roma. Emozionati a tratti, in alcuni momenti mano nella mano, ma soprattutto decisi a riportare a casa i loro figli. Così sono apparsi Nathan Trevaillon e Catherine Birmingham che, accompagnati dal loro legale Marco Femminella, hanno preso parte alla conferenza stampa alla Camera convocata dalla presidente della Commissione infanzia, Michela Vittoria Brambilla.

La coppia ha portato con sé, in un cestino di vimini, i disegni e le letterine dei loro bambini. In uno, in particolare, si vedono i componenti della famiglia che si tengono per mano. «Mi sembra di vivere un incubo, sono franca: non ho mai visto né sentito una forma di crudeltà così estrema, come quella che stanno subendo i miei bambini», ha detto Birmingham. La donna ha anche letto un messaggio ricevuto da uno dei figli nel giorno del suo compleanno. «Mamma, ti auguro buon compleanno e ti penso con tutti i nostri animali. Con gli altri miei fratelli vorrei fossimo lì, mi manchi moltissimo e ci stiamo facendo forza per uscire da qui».

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