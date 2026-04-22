VaiOnline
Roma.
23 aprile 2026 alle 00:41

La mamma della famiglia nel bosco: «Estrema crudeltà contro i miei figli» 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. Emozionati a tratti, in alcuni momenti mano nella mano, ma soprattutto decisi a riportare a casa i loro figli. Così sono apparsi Nathan Trevaillon e Catherine Birmingham che, accompagnati dal loro legale Marco Femminella, hanno preso parte alla conferenza stampa alla Camera convocata dalla presidente della Commissione infanzia, Michela Vittoria Brambilla.

La coppia ha portato con sé, in un cestino di vimini, i disegni e le letterine dei loro bambini. In uno, in particolare, si vedono i componenti della famiglia che si tengono per mano. «Mi sembra di vivere un incubo, sono franca: non ho mai visto né sentito una forma di crudeltà così estrema, come quella che stanno subendo i miei bambini», ha detto Birmingham. La donna ha anche letto un messaggio ricevuto da uno dei figli nel giorno del suo compleanno. «Mamma, ti auguro buon compleanno e ti penso con tutti i nostri animali. Con gli altri miei fratelli vorrei fossimo lì, mi manchi moltissimo e ci stiamo facendo forza per uscire da qui».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La crisi

Hormuz, l’Iran sequestra due cargo E Trump rilancia: colloqui entro domani

Tensione sullo Stretto, gli Usa: gli ayatollah perdono 500 milioni al giorno 
L’epidemia

«Sterminate 190 mucche e vanificati i sacrifici sostenuti da 3 famiglie»

Il comitato di Feraxi: solo 4 animali  erano malati di dermatite bovina 
Gianni Agus
Sanità

«L’ospedale di comunità non deve indebolire  il San Camillo di Sorgono»

Il comitato Sos Barbagia Mandrolisai: non si tocchi il reparto di chirurgia 
Giorgio Ignazio Onano
Nord Sardegna.

«La presidente non ci incontra»

Emanuele Floris
Istruzione

Università, un futuro con meno studenti

L’Ateneo affronta il calo demografico: focus non solo sui giovani, servizi e corsi più attrattivi 
Umberto Zedda
Comunicazione

«La radio è libertà: non deve scomparire dai cruscotti delle auto»

Confindustria: no all’eliminazione dei sintonizzatori tradizionali 
Massimiliano Rais