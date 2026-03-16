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17 marzo 2026 alle 00:17

La Macomerese special team vince e può volare a Coverciano 

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La Macomerse special team ha vinto il campionato regionale di calcio a 7 Dcp-Figc (categoria Terzo livello) e a maggio parteciperà alle finali nazionali a Coverciano. Dopo essersi imposti nel triangolare dei playoff, al termine di due partite molto combattute, contro Asso Sulcis Carbonia e Speedy Sport Dorgali, i ragazzi di Macomer, guidati dall’allenatore Paolo Maioli e dal preparatore atletico Angelo Pisanu, hanno raggiunto questo grande risultato che gli permetterà di rappresentare la Sardegna nella fase finale nazionale.

La squadra è formata da studenti ed ex studenti del Liceo Galilei Macomer, inseriti nel progetto scolastico Special Team e per questo motivo è l'unica squadra in Italia formata da studenti con l’età media più bassa del campionato nazionale. Tutto ciò le ha consentito a diugno del 2024 di essere premiata a Coverciano con il Grassroots Awards come miglior progetto calcio e disabilità.

Grande la soddisfazione del presidente della Macomerese Luciano Sau e della dirigente scolastica Gavina Cappai per i notevoli risultati raggiunti dopo 5 anni di partecipazione al campionato. Anche la seconda squadra allenata da Daniele Cau, nel campionato di calcio a 5 categoria Fun & Play, ha conseguito grandi risultati relativi all’integrazione ed inclusione consentendo ai ragazzi di raggiungere un elevato livello di autostima.

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