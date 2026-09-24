La lite finisce nel sangue: rissa con accoltellamento tra due giovani in strada  

Ha accoltellato il rivale al termine di una violenta lite scoppiata nella notte tra giovedì e venerdì in via Ogliastra. Secondo una prima ricostruzione, l’alterco tra i due, entrambi cittadini stranieri, è nato in strada per futili motivi. La situazione è degenerata in poco tempo e durante la rissa è spuntato fuori anche un coltello, utilizzato da uno dei due per ferire l’altro a una natica. Una volta placata la situazione, grazie all’intervento dei carabinieri, entrambi sono stati trasportati nel vicino pronto soccorso del Santissima Trinità. Le loro condizioni, fortunatamente, non sono gravi.

La paura

Sono stati i residenti di Is Mirrionis, inevitabilmente spaventati per ciò che stava accadendo in strada, a chiamare i carabinieri. Nella notte, infatti, sono state numerose le segnalazioni al numero unico di emergenza 112 per la violenta lite tra i due uomini. In via Ogliastra è così intervenuta una pattuglia della Compagnia di Cagliari quando la rissa era ancora in corso. I militari sono riusciti a far tornare la calma, identificando i due rivali, entrambi stranieri. È stato inoltre accertato che la lite è scoppiata per futili motivi e che durante l’alterco uno dei due ha usato un coltello per ferire alla natica rivale.

In ospedale

In via Ogliastra sono arrivate anche le ambulanze del 118 per le prime cure sul posto. Il personale sanitario ha poi accompagnato entrambi al pronto soccorso del Santissima Trinità, a due passi dal luogo dove si è verificato l’episodio di violenza. Le condizioni di entrambi non erano gravi. I medici dell’ospedale hanno valutato una prognosi di 30 giorni per l’uomo ferito dalla coltellata. L’altro, invece, è stato ricoverato e dovrà essere sottoposto a intervento chirurgico al viso.

Sul caso, sono in corso le indagini dei carabinieri, coordinati dal tenente colonnello Francesco Donvito. I militari, dopo i primi rilievi eseguiti sul posto dalla pattuglia, sono al lavoro per ricostruire la vicenda nei dettagli, la dinamica e le responsabilità dei fatti. L’episodio è stato già segnalato dagli uomini dell’Arma, anche se per i due coinvolti, al momento, non è scattato né l’arresto né la denuncia. La loro posizione verrà comunque valutata dall’autorità giudiziaria.

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