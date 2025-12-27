La Lazio scappa ma l’Udinese pareggia al 95’ 

Udinese 1

Lazio 1

Udinese (3-5-2) : Padelli; Kristensen, Kabasele (43’ st Palma), Solet; Zanoli (43’ st Miller), Piotrowski, Karlstrom (43’ st Buksa), Ekkelenkamp, Bertola (22’ st Kamara); Zaniolo, Davis. Allenatore Runjaic.

Lazio (4-3-3) : Provedel; Marusic, Gila (44’ st Provstgaard), Romagnoli, Pellegrini (44’ Lazzari); Belahyane, Cataldi, Vecino; Cancellieri, Noslin (29’ st Castellanos), Zaccagni. Allenatore Sarri.

Arbitro : Colombo di Como.

Reti : st 35’ Vecino, 50’ Davis.

Note: ammoniti Vecino, Pellegrini, Karlstrom, Cancellieri, Cataldi, Kabasele, Zaniolo.

Udine. Pareggio beffardo per la Lazio: i biancocelesti passano fortunosamente in vantaggio con Vecino ma in pieno recupero l’Udinese trova la rete del pareggio con Davis e blocca la corsa degli uomini di Maurizio Sarri verso l’Europa, che resta lontana. Grandi proteste degli ospiti in occasione della rete dell’1-1.

Dopo un primo tempo abbastanza bloccato, con ritmi comunque abbastanza elevati e un pressing a tutto campo, la Lazio riesce a segnare all’80’ con il tiro da fuori area di Vecino deviato in modo decisivo da Solet, che provava a deviare il tiro. Sembra fatta ma al 95’ è arrivato il pareggio di prepotenza di Davis, che recupera palla e scaglia un forte sinistro all’angolino basso dopo un sospetto tocco di mano dello stesso attaccante.

