Serie A.
28 dicembre 2025 alle 00:05

La Juventus ora sta volando 

Tre di fila, vince anche a Pisa e conquista il secondo posto   

Pisa 0

Juventus 2

Pisa (3-4-2-1): Semper; Calabresi (39' st Buffon), Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Aebischer (32' st Marin), Vural (20' st Hojholt), Angori (20' st Bonfanti); Tramoni, Leris (32' st Lorran); Moreo. In panchina Nicolas, Scuffet, Buffon, Esteves, Coppola, Piccinini, Albiol, Denoon, Maucci, Mbambi. All. Gilardino.

Juventus (4-2-3-1): Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly, McKennie; Locatelli (15' st Zhegrova), Thuram; Cambiaso (41' st Kostic), Koopmeiners (41' st Miretti); Yildiz (48' st Joao Mario); Openda (15' st David). In panchina Perin, Scaglia, Milik, Adzic, Rouhi, Felipe. All. Spalletti.

Arbitro: Maresca di Napoli.

Reti: 28' st Kalulu, 47' st Yildiz.

Note: angoli 8-2 per la Juventus, rec. 1'-5'. Ammoniti: Angori, Vural, Locatelli, Caracciolo, Tramoni.

Terza vittoria consecutiva per la Juventus, questa volta contro il Pisa. Buona prova della squadra di Gilardino che colpisce due legni sullo 0-0, uno con Moreo e l'altro con Tramoni. Al 65' palo di Kelly, 8 minuti più tardi il risultato si sblocca con la rete di Kalulu. Al 92' Yildiz mette il sigillo definitivo sul match.

Bianconeri in campo con il lutto al braccio per la morte di Maria Sole Agnelli, ma il primo tempo è davvero da dimenticare. Squadra sotto ritmo e pochissime idea. Anzi sono proprio i padroni di casa a recriminare per una traversa, su calcio d'angolo, colpita da Moreo con una girata di testa sul finale di primo tempo. Eppure era stata la Juve ad affacciarsi per prima in avanti: al 18' la conclusione pericolosa verso la porta la tenta Yildiz, con un destro a giro che sorvola la traversa. Al 44' la traversa di Moreo e un minuto dopo è ancora l'attaccante nerazzurro a spaventare la Juve, ma Locatelli devia in scivolata il suo diagonale.

La ripresa

Nella ripresa va meglio il Pisa, al 60' i nerazzurri concretizzano una supremazia territoriale con un colpo di testa di Tramoni con la base del palo che salva Di Gregorio. Spalletti cambia: fuori Locatelli e uno spento Openda e dentro Zhegrova e David. Cinque minuti e Kelly in area colpisce il palo a Semper battuto. La Juve cresce e trova il gol che indirizza la partita: su traversone di Mckennie deviazione vincente di Kalulu. All'81' ancora Juve, con un bel sinistro da fuori area di Zhegrova. Nel finale Gilardino mette Lorran e anche il giovanissimo Buffon, 18 anni oggi, per sfidare la Juve di suo padre Gigi.

Ma sono ancora i bianconeri ad andare a segno con Yildiz e chiudere il conto al 47' e l'anno con una vittoria che rimette la squadra di Spalletti in piena corsa scudetto.

