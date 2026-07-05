La Juventus in pressing su Vicario 

Il calciomercato estivo prosegue tra sogni, indiscrezioni e qualche atto concreto. Tra questi il passo d’addio di Denzel Dumfries all’Inter: attraverso una nota pubblicata attraverso il proprio sito ufficiale, i nerazzurri hanno, infatti, ufficializzato il passaggio del laterale olandese al Real Madrid. Affare a titolo definitivo, tramite il pagamento della clausola da 20 milioni di euro, annunciato poi anche dallo stesso club spagnolo - contemporaneamente - sui propri canali: Dumfries ha firmato con il Real un contratto per quattro stagioni, fino a giugno del 2030, dunque.

Juve attiva

Dall’Inter alla Juventus per la quale il nome per la porta è sempre quello di Guglielmo Vicario del Tottenham. È indubbiamente lui in cima alla lista, per quanto sia una pista piena di ostacoli. Sullo sfondo anche Suzuki del Parma ma su di lui è forte anche l’interesse della Premier League. Lucumí del Bologna resta sicuramente in corsa per vestire la casacca bianconera, ma il prescelto per rinforzare la retroguardia di Luciano Spalletti è Kim Min-jae, che ha già lavorato insieme al tecnico di Certaldo, a Napoli. La Juve non avrebbe mai abbandonato la pista che porta al 29enne della nazionale sudcoreana e ora sarebbe pronta ad accelerare nel corso dei colloqui con il Bayern Monaco per la cessione di Bremer.

Il Como ci prova

Continua a muoversi il Como che prepara un altro affondo per Chalobah: all’inizio di questa settimana il club lariano presenterà una nuova offerta al Chelsea da 30 milioni di euro più altri 5 di bonus per il giocatore (su cui c’è anche l’Inter che al momento sarebbe in vantaggio) avvicinandosi di fatto alla richiesta di 35 milioni fatta dai Blues. Uno dei dossier sulla scrivania del direttore sportivo della Roma Tony D’Amico, quello dei rinnovi, chiude un capitolo: Zeki Celik ha, infatti, trovato l’accordo con i giallorossi per rinnovare il proprio contratto. Il giocatore turco, salito di rendimento in maniera vertiginosa sotto la guida di Gian Piero Gasperini nell’ultima stagione, è diventato uno dei suoi fedelissimi.

I nodi da sciogliere

Gasperini, dunque, ha voluto confermare nell’organico l’esterno anche per esperienza e in vista dell’avventura Champions League che attende la formazione giallorossa nella stagione che sta per cominciare. Ora la palla passa alle situazioni Dybala, Pellegrini e Mancini: il primo è un rinnovo praticamente fatto e l’annuncio è atteso da un giorno all’altro, gli altri due sono in ballo e andranno sistemati in volata prima del ritiro in un senso o nell’altro. Anche in questo caso, tuttavia, le sensazioni sono positive. Per il ruolo di vice Malen, invece, i giallorossi pensano a Nicolò Tresoldi (Club Brugge) e Andrea Pinamonti (Sassuolo). Entrambi i profili avrebbero il benestare dell’allenatore che, dopo i problemi della passata stagione, vuole avere più garanzie nel reparto offensivo e la possibilità di far rifiatare all’occorrenza l’attaccante olandese.

La porta della Lazio

Su Pinamonti c’è anche l’interesse della Lazio che da parte sua ha annunciato l’ufficialità del primo acquisto per Gennaro Gattuso. Si tratta di Alfonso Pedraza, esterno sinistro spagnolo che si era svincolato dopo l’ultima esperienza col Villarreal. Il classe 1996 ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2029. Per la porta continuano i contatti per Orlando Gill da parte del Torino. Per il portiere paraguaiano la concorrenza è molto forte e la richiesta del San Lorenzo si sta alzando rispetto ai 6 milioni pre-Mondiale.

All’estero

Lontano dalla Serie A, c’è Douglas Costa che raggiunge Mario Balotelli a Dubai: è un nuovo giocatore dell’Al-Ittifaq Fc. Si attendeva soltanto l’ufficialità, dopo che la sua esperienza in Serie D al Chievo è stata solo di passaggio per permettere poi il suo trasferimento al club di Pietro Laterza (che è anche patron della società veronese).

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