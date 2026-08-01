La Juventus accoglie Alajbegovic e punta Suzuki 

La Juventus abbraccia Kerim Alajbegovic. L’esterno bosniaco è atterrato nel tardo pomeriggio di ieri all’aeroporto Sandro Pertini di Torino-Caselle. Accolto dal team manager Fabris e accompagnato dall’ex calciatore bianconero Miralem Pjanic, suo connazionale, il classe 2007 si appresta così a cominciare la sua avventura in Serie A: Carnevali e Massara lo hanno strappato al Bayer Leverkusen per circa 35 milioni di euro, battendo la concorrenza del Chelsea. La Juve, che è in dirittura d’arrivo anche per Randal Kolo Muani, cerca poi un portiere: «Suzuki mi piace molto ma è proibitivo per i costi, Vicario è un giocatore esperto ma vogliamo capire perché il Tottenham lo ha messo fuori rosa», le parole dell’allenatore bianconero Luciano Spalletti.

L’Inter non molla Curtis Jones. I campioni d’Italia sarebbero disposti a migliorare la proposta fatta al Liverpool, offrendo al club inglese 35 milioni di euro, a fronte dei 40 richiesti. Se il nuovo allenatore dei Reds, Andoni Iraola, ha più volte ribadito l’importanza del centrocampista, la possibilità di perdere il calciatore a parametro zero la prossima estate potrebbe smuovere le acque. In stallo, invece, la trattativa per Cristian Romero, che continua a chiedere un ingaggio tra i 7 e gli 8 milioni di euro. Sempre sul fronte big, la Roma ha firmato per Konstantinos Koulierakis, sbarcato ieri a Ciampino. Per il difensore greco classe 2003 è pronto un contratto quinquennale, ma il mercato è ancora in salita perché Gian Piero Gasperini chiede «almeno due giocatori per ruolo».

Willem Geubbels, attaccante classe 2001 del Paris Fc, va al Lecce per 5 milioni di euro: Di Francesco potrebbe affidare a lui le chiavi dell’attacco. Mentre El Bilal Touré è in rottura con l’Atalanta, nonostante i 31 milioni investiti, e interessa al Parma. Fra le neopromosse, il Monza chiude per Ebenezer Akinsanmiro (Inter) mentre il Venezia ufficializza il difensore Redouane Halhal (nazionale marocchino) e il Frosinone ha preso Kevin Akpoguma svincolato dall’Hoffenheim.

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