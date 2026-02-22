La francia è un osso troppo duro per noi 

La maglia rossa in omaggio ai Mille di Garibaldi (di cui si assegnava anche ieri l’ormai classico trofeo) non è bastata a una coraggiosa Italia per uscire inedita dalla sfida contro la Francia nella terza giornata del Sei Nazioni di rugby. Allo Stade Pierre Mauroy di Lille i Galletti si sono imposti per 33-8, dimostrando sul campo perché vengano considerati univocamente la grande favorita per la conquista del trofeo.

Il fondamentale ritorno dell’estremo Ange Capuozzo (non a caso autore dell’unica meta italiana) non ha impedito alla Francia di segnare cinque mete e prendersi anche il punto bonus. Tra due settimane ci sarà Italia-Inghilterra a Roma.

RIPRODUZIONE RISERVATA