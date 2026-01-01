VaiOnline
Serie A.
02 gennaio 2026 alle 00:30

La Fiorentina spera mentre Gasperini sfida il suo passato 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Neanche il tempo di festeggiare gli ultimi gol e archiviare la coda di polemiche arbitrali del 2025, che la Serie A torna in campo. La classifica è corta e almeno cinque club sognano lo scudetto. Un sovraffollamento in vetta con i giallorossi e la Juventus che viaggiano con una partita in più rispetto alle prime tre che hanno partecipato, e vinto come il Napoli, la Supercoppa prima di Natale.

Davanti c'è l'Inter seguita dal Milan, mentre i campioni d'Italia sono terzi. Tra i big match della prossima giornata c'è Lazio-Napoli di domenica all'ora di pranzo, con i partenopei chiamati a confermare all'Olimpico il trend positivo regalato dalla squadra di Antonio Conte a fine anno. In casa biancoceleste a tenere banco sono le condizioni di Maurizio Sarri, operato al cuore prima di Capodanno a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale. Altro match di sicuro interesse, non solo per la classifica, è Atalanta-Roma che vedrà il ritorno nella “sua” Bergamo di Giampiero Gasperini che quest'estate ha deciso di chiudere il suo fortunato ciclo in nerazzurro accettando la panchina propostagli dalla Roma targata Ranieri.

Testa e coda

Domani la Fiorentina avrà una nuova occasione per rialzare la testa dopo il suo inizio di campionato disastroso che la vede come fanalino di coda. I viola se la vedranno in casa con la Cremonese per altri tre punti pesantissimi in chiave salvezza. A chiudere la prima giornata del 2026, c'è un Inter-Bologna che darà ai nerazzurri la possibilità di vendicarsi dell'eliminazione in Supercoppa e di confermarsi in testa alla classifica.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Calcio

Luci alla Domus per Cagliari-Milan

l Gaggini, Pilia
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
epa12620751 Police officers stand near a hearse in area where a fire broke out at the Le Constellation bar and lounge following an explosion in the early hours of New Year's Eve, in Crans-Montana, Switzerland, 01 January 2026. According to the police, several dozen people lost their lives in the fire and around one hundred people were also reported injured. EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT
capodanno tragico

La strage dei giovanissimi Sei italiani ancora dispersi

Rogo dalle candele pirotecniche sulle bottiglie di champagne Almeno 47 vittime, molte intrappolate nell’uscita angusta 
Capodanno

Cagliari, una festa per 20mila persone

Folla nelle strade, alla Fiera e al Bastione Ristoranti e locali del centro presi d’assalto 
Mauro Madeddu
la Crisi

Dal diesel al tabacco, la stangata sui sardi arriva col nuovo anno

Il 2026 si apre con una raffica di rincari È allarme per i consumi delle famiglie 
Luca Mascia
Sanità

Asl, sì alle nomine ma con tre “buchi”

Intesa in extremis Todde-Pd: restano scoperte le Aziende di Cagliari, Sassari e Olbia 
Roberto Murgia
Cronaca

Nella bottiglia sigillata c’è acqua contaminata, donna finisce in ospedale

Panico e mistero a Carbonia, indagini dei carabinieri in corso 
Fabio Murru Stefania Piredda
Strade di sangue

Il viaggio per il concerto finisce contro un albero Illorai, un anno di lutti

La vittima è un operaio, Marco Boninu Un cinghiale gli ha tagliato la strada 
Mariangela Pala
La tragedia.

«Nuova morte sul lavoro, inaccettabile»

Emanu ele Floris
Capodanno

L’Isola festeggia i primi nati del 2026

Lieti eventi a Monserrato, Oristano (doppio parto), Nuoro, San Gavino e Olbia 
Tradizioni.

Gli irriducibili del tuffo in mare

Angelo Cucca Mariangela Pala