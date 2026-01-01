La Fiorentina spera mentre Gasperini sfida il suo passato 

Neanche il tempo di festeggiare gli ultimi gol e archiviare la coda di polemiche arbitrali del 2025, che la Serie A torna in campo. La classifica è corta e almeno cinque club sognano lo scudetto. Un sovraffollamento in vetta con i giallorossi e la Juventus che viaggiano con una partita in più rispetto alle prime tre che hanno partecipato, e vinto come il Napoli, la Supercoppa prima di Natale.

Davanti c'è l'Inter seguita dal Milan, mentre i campioni d'Italia sono terzi. Tra i big match della prossima giornata c'è Lazio-Napoli di domenica all'ora di pranzo, con i partenopei chiamati a confermare all'Olimpico il trend positivo regalato dalla squadra di Antonio Conte a fine anno. In casa biancoceleste a tenere banco sono le condizioni di Maurizio Sarri, operato al cuore prima di Capodanno a seguito di un riscontro di fibrillazione atriale. Altro match di sicuro interesse, non solo per la classifica, è Atalanta-Roma che vedrà il ritorno nella “sua” Bergamo di Giampiero Gasperini che quest'estate ha deciso di chiudere il suo fortunato ciclo in nerazzurro accettando la panchina propostagli dalla Roma targata Ranieri.

Testa e coda

Domani la Fiorentina avrà una nuova occasione per rialzare la testa dopo il suo inizio di campionato disastroso che la vede come fanalino di coda. I viola se la vedranno in casa con la Cremonese per altri tre punti pesantissimi in chiave salvezza. A chiudere la prima giornata del 2026, c'è un Inter-Bologna che darà ai nerazzurri la possibilità di vendicarsi dell'eliminazione in Supercoppa e di confermarsi in testa alla classifica.

