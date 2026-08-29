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30 agosto 2026 alle 00:21

La Dinamo debutta vincendo a Vigevano  

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La Dinamo inizia il precampionato con la vittoria a Vigevano per 74-69 nella prima amichevole. Il coach Luca Vitali ha dovuto rinunciare a ben quattro giocatori: il play Kajami-Keane e l'ala Riismaa, impegnati con le nazionali del Canada e dell'Estonia, l'infortunato Pisano e il capitano Brooks, tenuto a riposo precauzionale.

L'allenatore biancoblù ha scelto un quintetto alto: Monaldi in regia, Vitali guardia, Aromando ala piccola, Nze e Nobili da lunghi. Bene l'americano Nze, molto dinamico e con tante soluzioni offensive. Davvero efficace la coppia che forma con Nobili. Sul 7-4 al 4' i primi cambi, con Grande e l'aggregato Longo. Parziale dei padroni di casa, che pressano, e Sassari finisce addirittura a -11 con canestro da metàcampo di Fantoma (26-15). Nel secondo quarto Atamah sigla il +13, ma il rientro di Nze e Nobili ridà energia al Banco che impatta 36-36 prima del 40-37 di metà gara.

Al rientro sorpasso firmato Vitali, ma Vigevano riprende quota (47-42). La Dinamo riottiene il pareggio con le seconde linee: 57-57. Fantoma con le sue 6 triple è un cecchino, ma Longo si esalta: 69-72 al 38'. La chiude un rimbalzo offensivo di Nze. Davvero non male, considerato che nonostante le assenze il tecnico Luca Vitali ha gestito con equilibrio i minutaggi.

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