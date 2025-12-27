La Dinamo cerca il primo colpaccio della stagione 

Sassari. «Dobbiamo fare di tutto per vincere la prima gara in trasferta». Il coach Veljko Mrsic lancia lo slogan per la gara odierna, ultima del 2025 e terzultima dell'andata. Si gioca a Trevisi (inizio ore 17) ed è partita che vale doppio in ottica salvezza. La Dinamo ha 2 punti di vantaggio sul penultimo posto e 4 sull'ultimo, occupato dai trevigiani. Cancellare lo zero dalla voce vittorie fuori dall'Isola significa mantenere, se non incrementare il distacco dal penultimo posto e distanziare la Nutribullet con +6 in classifica e 1-0 nei confronti diretti.

“Noi nell'ultima partita abbiamo giocato bene, ora dobbiamo dare continuità alle prestazioni – sottolinea coach Mrsic- e devo dire che i ragazzi si allenano bene, ma dipende anche dalla fortuna, dal riuscire ad allenarsi tutti insieme”. Tutti meno Marshall, naturalmente, visto che l'ala statunitense potrà riprendere a lavorare coi compagni solo in febbraio dopo l'infortunio al ginocchio destro.

I confronti

Contro Treviso uno dei duelli fondamentali sarà in cabina di regia: i padroni di casa hanno modificato il quintetto dopo i due arrivi voluti dal ds Pasquini, ex Dinamo: il centro Radosevic e il play Weber che ha avuto impatto persino superiore (15,4 punti) a quello della stagione passata a Sassari, quando insieme a Thomas è stato determinante per il raggiungimento della salvezza. Lo starting five è completato da tre giocatori che vanno facilmente in doppia cifra: la guardia Abdur-Rahkma, le ali Olasevicius e Pinkins. Questo quintetto garantisce 68 punti sugli 83 totali. Limitare almeno due elementi del quintetto significa creare problemi all'attacco di casa.

Sulla carta la Dinamo ha meno talento offensivo in quintetto (ora che manca Marshall) ma più impatto con gli italiani Visconti, Mezzanotte e Vincini, più l'americano Pullen se riesce a trovare l'equilibrio fra personalità e condizione fisica che non è ancora al top, come dimostrano alcune forzature. Sarà fondamentale partire subito forte per non far esaltare Treviso.

