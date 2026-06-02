La Dea fissa il prezzo per Palestra: 50 milioni 

È sempre lo scacchiere degli allenatori a muovere le pedine della Serie A. A Milano il campo in cui si gioca la partita più difficile. Il club rossonero non ha ancora trovato il sostituto di Allegri con cui starebbe definendo la buonuscita: la risoluzione del contratto è in arrivo e il tecnico toscano potrà così firmare per il Napoli. Il Milan incontra Glasner che ha lasciato ufficialmente il Crystal Palace, dopo aver conquistato la Conference League. Salgono le quotazioni anche di Jaissle, tecnico dell'Al Ahly, e di Pochettino, attuale ct Usa. Soltanto nei prossimi giorni, si capirà se l'austriaco Rangnick sarà il nuovo direttore tecnico. A Firenze va via Vanoli e arriva Grosso. Al suo posto al Sassuolo Aquilani che ha guidato il Catanzaro fino alla finale dei playoff di Serie B. Il Lecce non ha ancora confermato Di Francesco e sta valutando Zanetti; su quest'ultimo c'è anche il Pisa. Dall'estero rimbalza, la voce di un interessamento dell'Inter Miami di Messi per Guardiola che avrebbe, però, fatto intendere di voler provare l'avventura su una panchina di una Nazionale. Riaccendendo suggestioni anche in chiave azzurra.

Le operazioni

Attiva l'Inter, deve resistere al pressing del Real Madrid per Dumfries. Intanto, si tutela raggiungendo un accordo di massima con Solet dell'Udinese. I campioni d'Italia trattano con la Lazio il portiere Provedel e dovrebbero annunciare a breve il rinnovo di Carlos Augusto. Sul taccuino di Marotta c'è poi Palestra: l'Atalanta lo valuta 50 milioni. I bergamaschi hanno prolungato il contratto a Scamacca che piace al neo-allenatore Sarri che chiederà di non cederlo alla Roma. Intanto, Gasperini insiste sul bosniaco Alajbegovic. Il Napoli alle prese con il riscatto del brasiliano Alisson Santos tratta uno scambio con il Genoa: Obaretin, difensore 2003, in rossoblù in cambio dell'attaccante 2006 Fini. Meret potrebbe finire alla Juventus che continua ad insistere con il Real per il prestito di Brahim Diaz. Il Venezia potrebbe prendere a parametro zero Macnulty, centrale del PEC Zwolle in Olanda. Alla Fiorentina rientra Moreno, lo scorso anno a farsi le ossa in Liga spagnola. L'argentino ha ben figurato con il Levante, contribuendo alla salvezza. Non è escluso che Grosso voglia valutarlo prima di prendere una decisione. Il neopromosso Monza ha prolungato il contratto di Birindelli fino al 2028 con opzione di rinnovo per un'ulteriore stagione. Il difensore è stato uno dei protagonisti della promozione in A.

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