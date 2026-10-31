SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Arzana.
01 novembre 2026 alle 00:28

La custode degli antichi costumi 

Martina Piras ha raccolto ed espone i vestiti donati dalle donne del paese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ha 39 anni è mamma di due bambine, assistente domiciliare e, quando serve, una mano in più al compagno allevatore. E poi c’è l’altra vita di Martina Piras. Quella che profuma di cotone antico e di seta custodita. Una vita che ha iniziato a 15 anni, quasi per gioco, per destino. Con uno scialle della bisnonna materna, Maria Balloi. Oggi, 24 anni dopo, la sua stanza è un museo: 135 camicie femminili, 100 cipponi, il corpetto rigido che ha vestito generazioni di donne, 30 abiti completi, 15 scialli e 20 fazzoletti. E poi il corredo infantile, gonnelline minuscole e camicette ricamate per bambini. Cotone e seta, lino e lana.

Collezione storica

Quella allestita nella Casa delle associazioni “Gianni Mulas”, in occasione del Porcino d’oro, è la sua terza mostra in paese e ogni volta è un piccolo miracolo laico. La gente entra e si ferma. Tocca con gli occhi. Riconosce. «Cerchiamo di non far dimenticare le nostre radici», dice la collezionista di Arzana. Ma quest’anno c’è qualcosa di più. Qualcosa che non è solo passato remoto, ma ferita aperta. Martina ha allestito un angolo memoria dell’incendio che, il 28 agosto scorso, ha devastato i boschi del paese. Un drappo nero. Due camicie bianche appese: una intatta, l’altra ingiallita, sporcata dal fumo e dal tempo. Sotto, rami secchi, bruciati, e qualche fiore bianco che prova a sbocciare di nuovo. È il suo modo di dire che la tradizione non è solo ciò che si conserva negli armadi, ma ciò che si perde nei boschi. Un abito tradizionale è fatto della stessa materia di un albero: radice, tronco, memoria. «Sento dentro questa passione. Quando vado a casa delle donne arzanesi mi dicono sempre: «fixia mì, ti du ongiu ca iscio ite ses faendo» (figlia mia, lo do a te perché so cosa stai facendo). Loro capiscono». Il paese le riconosce questa competenza. «Mi emoziona pensare che attraverso questa mostra tante persone potranno rivedere un abito appartenuto alla propria madre, alla propria nonna o a una persona cara».

Identità arzanese

Il capo più longevo è una gonna in seta del 1910 cucita per un matrimonio. Ha attraversato due guerre mondiali, visto nascere e morire un secolo ed è ancora lì, intatta. E ora, accanto a quella gonna del 1910, ci sono anche quei due rami secchi. Per non dimenticare. Martina vuole conservare e tramandare. Ha due sogni nel cassetto: un libro sull’abito tradizionale arzanese, che l’amministrazione comunale ha già ipotizzato di destinare al museo del folklore, e un cortometraggio legato al museo agricolo, per far muovere quegli abiti, per farli camminare di nuovo.

Intanto ieri pomeriggio, nell’ambito della storica kermesse del Porcino d’oro, si è tenuto il convegno (coordinato dal giornalista Giuseppe Deiana) tra Sardegna, Valle d'Aosta, Piemonte e Liguria dedicato alla storia e all'enogastronomia del Regno di Sardegna, con gli interventi di Salvatore Cubeddu e Riccardo Milan.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Serie A

L’ex Maldini vuole lasciare il segno

l Gaggini, Spignesi
La storia

Dall’Australia ad Aritzo «Ma la Regione ci esclude dagli aiuti»

«Contributo negato, ho più di 40 anni» Appello alla Todde: cambi i criteri 
Giorgio Ignazio Onano
la polemica

Trasporti, continuità nella tempesta

Aeroitalia medita l’addio, Cappellacci la sfida: «Diteci dei pagamenti a Sogaer» 
Roberto Murgia
Il ricordo

Tiziano ora dorme cullato dai genitori

La tomba rosa in cimitero a Samassi: «Il dolore ha portato via mamma e papà» 
Piera Serusi
scontri di piazza

Istigazione alle violenze, anche due giovani sardi nelle perquisizioni Digos

Un 19enne di Pula e un 25enne di Serramanna finiscono nei guai, recuperata una pistola finta 
Francesco Pinna
Il personaggio

Dario Prefumo,  una vita dalla parte  della consolle

Il dj si guarda indietro a 46 anni dal debutto «La notte? Oggi la si vive in modo diverso» 
Nicola Montisci
Editoria

«Il referendum? Un’occasione persa»

Esce domani il nuovo libro di Bruno Vespa: un’anticipazione dell’intervista alla premier 
conti pubblici

Nella manovra 5000 prof in meno Lite tra i due poli

L’ira di opposizioni e sindacati  Salvini: fatto miracoli sulla scuola 
Venezia.

Soldato sardo ucciso da un ramo, otto indagati

L’inchiesta è per omicidio colposo: l’alberò crollo durante un nubifragio 