VaiOnline
Liceo Dettori.
05 marzo 2026 alle 00:30

“La Costituzione aperta a tutti”, in aula il dibattito per promuovere la cultura giuridica tra i giovani 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Arriva a Cagliari l’evento conclusivo dell’ottava edizione de “La Costituzione aperta a tutti”, il ciclo di incontri itinerante organizzato da Lefebvre Giuffrè, in collaborazione con l’Università Roma Tre e l’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura giuridica tra i giovani e rendere il diritto sempre più accessibile a tutti.

La sesta e ultima tappa si terrà mercoledì 11 marzo alle 10 nel liceo “Dettori” con una lezione dedicata al tema “Lingua e identità culturale”. Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a costituzioneaperta@giuffrefl.it (ingresso libero fino a esaurimento posti).

A inaugurare l’appuntamento, coordinato da Marta Caredda (Ricercatrice - Università Roma Tre), saranno i saluti istituzionali di Giulia Andreozzi (assessora comunale alla Pubblica istruzione), Monica Ruggiu (direttrice del Dettori), Francesco Feliziani (direttore Usr Sardegna) e Antonio Delfino (Lefebvre Giuffrè). A coinvolgere studenti e cittadini in una speciale lezione intorno ai temi del linguaggio saranno Gianmario Demuro e Ilenia Ruggiu (Università di Cagliari), con l’intervento conclusivo di Marco Ruotolo (Università Roma Tre).

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Guerra, l’Italia alle prese col dilemma basi

Si discute sulla concessione che potrebbero chiedere gli Usa, Meloni e Crosetto da Mattarella 
Il delitto di via Ghibli.

Il figlio: «Ho preso i soldi ma non li ho uccisi»

l F. Pinna
Il conflitto

Usare le basi italiane? Il dilemma del Governo

Meloni e Crosetto a colloquio con Mattarella «È il momento più difficile degli ultimi decenni» 
il conflitto

Prezzi alle stelle e code Caos benzina nell’Isola

La Sardegna è fra le regioni più care d’Italia: forti aumenti, automobilisti in fila per il pieno 
Riccardo Spignesi
L’incontro

Bersani: «Gli Usa puntano a controllare risorse ed energia»

L’ex segretario del Pd a Iglesias per presentare il suo libro 
Maurizio Liscia
Regione

«La lite Todde-Pd frena la manovra da 750 milioni»

Rischia di slittare la variazione di bilancio con i fondi della vertenza entrate 
Roberto Murgia
Senato

Antisemitismo, primo via libera al ddl

Il disegno di legge spacca il Pd: i sei riformisti votano col centrodestra 
Napoli

L’addio a Domenico: «Il figlio di tutti noi»

In migliaia per il funerale del bimbo, in cattedrale presente anche la premier 