“La Costituzione aperta a tutti”, in aula il dibattito per promuovere la cultura giuridica tra i giovani 

Arriva a Cagliari l’evento conclusivo dell’ottava edizione de “La Costituzione aperta a tutti”, il ciclo di incontri itinerante organizzato da Lefebvre Giuffrè, in collaborazione con l’Università Roma Tre e l’Archivio storico della Presidenza della Repubblica, con l’obiettivo di promuovere e diffondere la cultura giuridica tra i giovani e rendere il diritto sempre più accessibile a tutti.

La sesta e ultima tappa si terrà mercoledì 11 marzo alle 10 nel liceo “Dettori” con una lezione dedicata al tema “Lingua e identità culturale”. Per partecipare è necessario registrarsi scrivendo a costituzioneaperta@giuffrefl.it (ingresso libero fino a esaurimento posti).

A inaugurare l’appuntamento, coordinato da Marta Caredda (Ricercatrice - Università Roma Tre), saranno i saluti istituzionali di Giulia Andreozzi (assessora comunale alla Pubblica istruzione), Monica Ruggiu (direttrice del Dettori), Francesco Feliziani (direttore Usr Sardegna) e Antonio Delfino (Lefebvre Giuffrè). A coinvolgere studenti e cittadini in una speciale lezione intorno ai temi del linguaggio saranno Gianmario Demuro e Ilenia Ruggiu (Università di Cagliari), con l’intervento conclusivo di Marco Ruotolo (Università Roma Tre).

