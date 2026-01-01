VaiOnline
Olbia.
02 gennaio 2026 alle 00:31

La città più sicura con 223 telecamere di ultima generazione 

L'ultimo atto di Giunta del 2025 rende Olbia più protetta: l’approvazione della delibera nelle ultime ore del vecchio anno accende il sistema di videosorveglianza cittadino. Dislocate nei punti più nevralgici della città, in funzione 223 telecamere, di cui sei mobili, collegate alla centrale operativa della Polizia locale, predisposte anche per la lettura delle targhe dei veicoli e utilizzabili per fini sanzionatori . «È una grande conquista per la città: chi non ha nulla da temere potrà stare più tranquillo mentre i reati dei malintenzionati avranno vita breve», ha detto il sindaco, Settimo Nizzi. Dai nove ingressi principali della città ai sette siti ritenuti meritevoli di un presidio costante, quali piazze, lungomare e il parco urbano Fausto Noce in cui se ne conta un numero consistente, le telecamere controllano non solo le infrazioni al Codice della strada ma anche i reati ambientali, compreso il fenomeno del sacchetto selvaggio, e quelli al patrimonio del Comune.

Un progetto da tre milioni di euro, il sistema di videosorveglianza sarà implementato nei prossimi mesi aumentando il numero di telecamere nei centri di raccolta dei rifiuti, per esempio, e potenziando l’organico degli agenti. «In Sardegna - ha detto il sindaco - è uno dei sistemi di videosorveglianza più avanzati». Un sistema capillare e tecnologicamente innovativo, le videocamere, quasi tutte per immagini ad altissima definizione, sono collegate in fibra ottica, tranne due che utilizzano il ponte radio per il collegamento con la sala di controllo: monitorate con il supporto dell’intelligenza artificiale per la rilevazione in tempo reale, i filmati rimarranno a disposizione delle autorità competenti per sette giorni. «Per otto anni, l'iter è stato molto complesso, abbiamo lavorato per raggiungere questo obiettivo - ha aggiunto Nizzi - le telecamere rappresentano uno strumento fondamentale per la sicurezza di tutti i cittadini”, fornendo un supporto alle forze dell'ordine».

