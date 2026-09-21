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Villamar
22 settembre 2026 alle 00:32

La chef Vitalia protagonista in televisione 

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Culurgiones, seadas e bue rosso del Montiferru al Cannonau: inizia con queste ricette l’avventura televisiva su Food Network della chef villamarese Vitalia Scano. Una trasmissione dove, grazie alle sue mani, la cucina della Sardegna intera sarà protagonista a livello nazionale sul digitale terrestre, in un viaggio tra profumi, sapori e ricordi alla scoperta dell’Isola. «Ho scelto diciotto ricette che man mano saranno presentate nelle varie puntate», ci dice la 54enne chef.

Le prime sei saranno in onda a partire da questo sabato 26, con due episodi consecutivi. La trasmissione si chiama Vita in cucina, e ogni episodio ha una durata di 35 minuti. Nel primo, spazio quindi ai culurgiones, al brasato e alle seadas. Nel secondo la chef illustrerà come preparare altri tre piatti speciali che rappresentano la Sardegna in cucina: le panadas, gli gnocchi alla campidanese e un galletto alla cacciatora.

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