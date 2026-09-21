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La vertenza.
22 settembre 2026 alle 00:33

La Cgil: «I dipendenti della Caritas senza stipendio da mesi» 

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Dipendenti della fondazione San Saturnino, braccio operativo della Caritas diocesana, da mesi senza stipendio. Una vicenda denunciata già da tempo dalla segretaria della Fp Cgil, Luisa Schirru, che aveva manifestato forte preoccupazione per il protrarsi dei ritardi e per l’assenza di informazioni, e rilanciata una settimana fa sempre dalla Cgil con sollecito indirizzato al direttore della fondazione don Marco Lai. Una richiesta di risposte su quella che viene definita una «grave situazione» che va avanti da tempo.

Una vicenda che riguarderebbe circa cento dipendenti. «I ritardi ci sono sempre stati ma mai come in questi mesi», le parole di un dipendente: «Non ci è stata data una motivazione particolare, ci è stato detto di aspettare e avere pazienza. L’ultimo stipendio è arrivato a giugno. Per tanti di noi la situazione è difficile: abbiamo affitti o mutui da pagare».

Oggi, a mezzogiorno, previsto un incontro tra la Caritas e la Cgil. Don Marco Lai spiega: «Siamo dispiaciuti per i ritardi ma chiediamo pazienza. Siamo una fondazione e abbiamo tanti crediti nei confronti di enti pubblici che ancora dobbiamo ricevere. Ci sono ritardi nella ricezione di pagamenti, circa un milione di euro. Questa settimana pagheremo lo stipendio di agosto». (a. d.)

RIPRODUZIONE RISERVATA  

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