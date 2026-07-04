La carica dei 250mila, Ultimo da record 

Una notte immaginata, sperata, sognata da 10 anni. E diventata realtà in una calda serata d'estate, di quelle che il ponentino accarezza in un dolce abbraccio. Ultimo si prende Tor Vergata, si prende Roma, si prende tutto con il concerto dei record, quello da 250 mila spettatori arrivati da tutta Italia che lo incorona il re dei live, “scippando” lo scettro a Vasco e ai suoi 225 mila del Modena Park del 2017.

Lo spettacolo

Una di quelle sere da ricordare, da incorniciare. “l giorno che aspettavo”, come il titolo che ha dato al nuovo album. Lo sa Ultimo, che arriva poco prima del concerto in elicottero, con il suo cappellino e la canotta bianca d'ordinanza. E lo sanno i 250 mila, che hanno sfidato il sole, il caldo, le lunghe distanze a piedi, i disagi (le ultime file sono a qualche centinaio di metri dalle prime). E quando il megapalco da 140 metri per 60 di altezza si illumina, è l'inizio del rito.

Sul palco

È visibilmente teso, emozionato, ma basta intonare Pianeti, il primo brano in scaletta, perché la tensione scivoli via. Le parole lasciano lo spazio alle canzoni che si susseguono veloci: Lunedì, Ovunque tu sia, Bella davvero, Rondini al guinzaglio. E poi ancora Romantica, La stella più fragile dell'universo. Sull'eternità (il mio quartiere) arriva Fabrizio Moro, che ha scaldato la folla prima di Ultimo.

Gli incassi

Uno straordinario appuntamento musicale che è anche un grande affare commerciale, con un indotto da 90 milioni di euro e in incasso da 16 milioni di biglietti venduti. Il finale è di quelli da brividi: arrivano le canzoni più attese, Giusy, Piccola Stella e l'inevitabile conclusione con Sogni appesi. Quelli che ora sono realtà.

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