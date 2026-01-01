La Befana della Polizia locale al Microcitemico per regalare doni e sorrisi ai piccoli pazienti 

Il 6 gennaio, un agente della Polizia Locale indosserà il costume della Befana e consegnerà i doni raccolti ai piccoli pazienti del Microcitemico e delle altre strutture che hanno aderito all'iniziativa del Comune. Sarà un gesto semplice e speciale, che potrà illuminare le giornate di chi affronta cure e difficoltà lontano da casa.

La magia nasce dalla generosità di tutte e tutti. Basta donare un giocattolo nuovo nei punti vendita che espongono la locandina dell'evento: Macro (Ss 131 - Sestu), Cortesi Giocattoli (via Cocco Ortu), Città del Sole (via Oristano), Zorro (via Iglesias) e Dettagli (via Garibaldi).

La Befana dei Vigili non è solo una tradizione. È un invito a sentirsi parte di una città solidale e inclusiva.

La Polizia Locale di Cagliari e tutta l'Amministrazione, con questo gesto, vogliono ricordare che la sicurezza non è fatta solo di regole, ma anche di vicinanza e attenzione alle persone più fragili. E il 6 gennaio sarà un giorno di festa, di abbracci e di colori. Perché anche questo 2026 la Befana vola con la generosità di tutta la città.

