La banda delle spaccate in azione 

Un altro tentativo di furto, con pesantissimi danni, a Olbia. La banda delle “spaccate” questa volta ha agito in viale Aldo Moro. Nelle ultime notti i ladri hanno preso di mira attività commerciali senza alcun timore di essere scoperti. La vetrina di un negozio di abbigliamento è stata fatta a pezzi utilizzando un grosso sasso, i responsabili del raid sono entrati nel locale e hanno cercato di arraffare merce e soldi, ma probabilmente sono stati disturbati dall’arrivo di qualcuno. Sul posto ieri hanno lavorato gli investigatori della Polizia di Stato con la squadra specializzata negli accertamenti scientifici. La Procura di Tempio sta infatti procedendo nei confronti di un gruppo di persone che potrebbero essere responsabili di almeno una decina di colpi messi a segno negli ultimi mesi in città (pizzerie, ristoranti, saloni di estetica e pasticcerie). La comparazione delle impronte digitali potrebbe decisiva per le indagini.

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