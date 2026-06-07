L'Ascoli travolge il Brescia 3-0  e conquista la promozione in B 

Tre gol in fondo alla rete e la festa è potuta esplodere. Sarà l'Ascoli ad accompagnare in Serie B Vicenza, Arezzo e Benevento, vincitrici dei tre gironi della serie C. La squadra bianconera ha battuto 3-0 il Brescia al Del Duca e, in virtù dell'1-1 dell'andata, ha vinto i Play Off della Serie C. La squadra di Tomei torna in Serie B dopo due anni. Un successo meritato, con il risultato finale che rispecchia quanto espresso in campo dalle due squadre.(Il vantaggio dell'Ascoli è arrivato in avvio di gara, all'11'.

Uno scambio fra Silipo e Guiebre ha liberato al tiro Rizzo Pinna che, appena entro l'area di rigore, ha inquadrato l'angolo alla destra di Gori: palla che impatta il palo interno e si insacca. La squadra di casa ha continuato a palleggiare, puntando sulla costruzione dal basso, lo schema preferito da mister Tomei.

Dopo la mezz'ora il Brescia si è fatto più intraprendente. Al 31' Vitale ha parato a terra un destro di Zennaro. Ma è al 44' che Mallamo, solo davanti al portiere dell'Ascoli, ha clamorosamente fallito il gol del pareggio mettendo sul fondo. Un errore costato caro alle rondinelle di mister Corini.

È il 7' e al primo affondo nella ripresa, infatti, al termine di un'azione personale a cavallo della linea di fondo, Silipo manda in tilt la difesa ospite e di sinistro firma di prepotenza il gol del 2-0 per l'Ascoli. Bianconeri padroni del campo e che al 41' segnano il definitivo 3-0 con Milanese. Poi è festa bianconera al Del Duca e in città.

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