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Atletica leggera.
02 giugno 2026 alle 00:43

Kaddari a Mondovì e il Lago di Corsa 

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Dalia Kaddari scende nuovamente in pista dopo la mezza delusione di Savona. Oggi a Mondovì, nel 26° meeting di Primavera, sarà impegnata nei 200 metri dove troverà, come avversaria principale, Vittoria Fontana (Carabinieri). Sulla stessa pista anche Christian Zucca (Dorgali) nel salto in lungo, Martina Carboni (Ichnos) nel triplo e la Libertas Campidano, con Matteo Putzolu nei 400 hs e nei 200 e Martina Cara, Davide Deiana, Alice Puddu e Eleonora Simbula nei 100 e 200 metri.

Pratizzoli
Sono 18 i componenti della rappresentativa sarda cadetti e cadette oggi in gara a Parma nel 12° Trofeo Luigi Pratizzoli. Si fanno preferire il lanciatore Giacomo Azara, la velocista Elisa Silvetti, l'ostacolista Elisa Marcucci, i mezzofondisti Caterina Ledda, Leonardo Taris e Temsgen Arbasino. In pista anche Gaia Deplano, Andrea Fois, Nicolò Folino, Aurora Garau, Andrea Marras, Livia Masala, Letizia Medda, Maria Laura Montisci, Gabriele Muntoni, Francesca Pusceddu e Greta Selloni.

A Villacidro
Si riparte dai successi di Daniele Meucci e Chiara Nestola nel 2025 al 20° Lago di Corsa che, per l'organizzazione dell'Olympia Villacidro, partirà domani alle 9,30 dalla diga sul Rio Leni.

Si ritroveranno in 800 per la gara di 11,4 km, circa 200 saranno impegnati nelle prove giovanili e tantissimi altri nella passeggiata non competitiva. I primi due numeri di pettorale sono stati assegnati a Claudia Pinna e Manuel Cossu, sangavinesi del Cus Cagliari. ( al.fl. )

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