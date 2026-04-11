Juventus, colpo Champions a Bergamo 

Atalanta 0

Juventus 1

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (27' st Ahanor); Zappacosta (41' st Bellanova), De Roon (27' st Pasalic), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (10' st Raspadori); Krstovic (27' st Scamacca ). In panchina Pardel, Sportiello, Kossounou, Obric, Bakker, Musah, Levak, Samardzic. All. Palladino.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (25' st Gatti), Locatelli, K. Thuram (26' st Koopmeiners), Cambiaso (34' st Kostic); Conceicao (34' st Miretti), Yildiz (13' st David); Boga. In pan- china Pinsoglio, Radu, Zhegrova, Openda, Milik. All. Spalletti.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Rete : nel st 3' Boga. Note . Angoli: 13-2 per l'Atalanta. Recupero: 2' e 6'. Ammoniti: K. Thuram, Cambiaso e Kostic per gioco falloso. Spettatori: 23.271 per un incasso di 754.919,46 euro.

Bergamo. Colpo della Juve che vince in casa dell'Atalanta, grazie al gol dell'ex di turno Jeremie Boga, e allunga nella rincorsa al quarto posto utile per la Champions League, temporaneamente strappato al Como. I bergamaschi, che vincendo si sarebbero portati a meno 1 dai torinesi, invece, frenano e vedono allontanarsi l'obiettivo: per l'Europa la strada maestra diventa la Coppa Italia, con la semifinale casalinga con la Lazio in programma mercoledì prossimo. Squadre a specchio. Spalletti schiera un 3-4-2-1 con gli ex di turno Holm laterale destro e Boga centravanti tattico davanti a Conceicao e Yildiz.

La partita

Subito due occasioni non finalizzate dall’Atalanta: al 7' Zalewski apre troppo il sinistro su assist di Ederson; poi è la volta di Scalvini che sfiora il gol di testa colpendo il palo. Sul fronte opposto Khephren Thuram ci prova da fuori e dà la sveglia ai bianconeri, fin lì poco propositivi. Al 40' De Ketelaere su cross mancino di Bernasconi stacca appena alto. Alle soglie del recupero Carnesecchi esce verso il limite dell'area per anticipare Boga su filtrante di Kalulu, poi c'è la rovesciata di Krstovic a lato.

Nella ripresa uno spiovente di Holm basta a mettere in crisi Carnesecchi e Djimsiti: il portiere esce a vuoto tradito dall'elevazione del compagno mentre il difensore rinvia corto in caduta proprio dove sul dischetto dove c'è Boga che insacca: 1-0 per gli ospiti. Di Gregorio al 12' salva il vantaggio bianconero togliendo dall'angolino alla propria destra un colpo di testa proprio di Djimsiti, servito da una torre di Scalvini su corner di Raspadori, entrato per Zalewski. Nella Juve David prende il posto di Yildiz. Al 23' Thuram potrebbe raddoppiare ma manca un vero e proprio rigore in movimento. I nerazzurri ritrovano Scamacca da prima punta, i bianconeri Koopmeiners al posto del francese, ammonito. L'Atalanta attacca a testa bassa ma non trova la porta nemmeno con Zappacosta che allunga di sinistro su servizio di De Ketelaere dal fondo. Quattro minuti dopo, è il 38', Locatelli da fuori si trova lo specchio aperto da un rinvio di Ahanor, sostituto di Kolasinac, ma non è preciso. Al 42' brivido per un tocco di braccio di Gatti ma è solo corner. Scalvini, al 3' di recupero, impegna Di Gregorio ma la Juve si salva.

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