VaiOnline
Alla New Balance Arena.
12 aprile 2026 alle 00:19

Juventus, colpo Champions a Bergamo 

L’ex Boga punisce in avvio della ripresa un’Atalanta generosa: è sorpasso al Como 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Atalanta 0

Juventus 1

Atalanta (3-4-2-1) : Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac (27' st Ahanor); Zappacosta (41' st Bellanova), De Roon (27' st Pasalic), Ederson, Bernasconi; De Ketelaere, Zalewski (10' st Raspadori); Krstovic (27' st Scamacca ). In panchina Pardel, Sportiello, Kossounou, Obric, Bakker, Musah, Levak, Samardzic. All. Palladino.

Juventus (3-4-2-1) : Di Gregorio; Kalulu, Bremer, Kelly; Holm (25' st Gatti), Locatelli, K. Thuram (26' st Koopmeiners), Cambiaso (34' st Kostic); Conceicao (34' st Miretti), Yildiz (13' st David); Boga. In pan- china Pinsoglio, Radu, Zhegrova, Openda, Milik. All. Spalletti.

Arbitro : Maresca di Napoli.

Rete : nel st 3' Boga. Note . Angoli: 13-2 per l'Atalanta. Recupero: 2' e 6'. Ammoniti: K. Thuram, Cambiaso e Kostic per gioco falloso. Spettatori: 23.271 per un incasso di 754.919,46 euro.

Bergamo. Colpo della Juve che vince in casa dell'Atalanta, grazie al gol dell'ex di turno Jeremie Boga, e allunga nella rincorsa al quarto posto utile per la Champions League, temporaneamente strappato al Como. I bergamaschi, che vincendo si sarebbero portati a meno 1 dai torinesi, invece, frenano e vedono allontanarsi l'obiettivo: per l'Europa la strada maestra diventa la Coppa Italia, con la semifinale casalinga con la Lazio in programma mercoledì prossimo. Squadre a specchio. Spalletti schiera un 3-4-2-1 con gli ex di turno Holm laterale destro e Boga centravanti tattico davanti a Conceicao e Yildiz.

La partita

Subito due occasioni non finalizzate dall’Atalanta: al 7' Zalewski apre troppo il sinistro su assist di Ederson; poi è la volta di Scalvini che sfiora il gol di testa colpendo il palo. Sul fronte opposto Khephren Thuram ci prova da fuori e dà la sveglia ai bianconeri, fin lì poco propositivi. Al 40' De Ketelaere su cross mancino di Bernasconi stacca appena alto. Alle soglie del recupero Carnesecchi esce verso il limite dell'area per anticipare Boga su filtrante di Kalulu, poi c'è la rovesciata di Krstovic a lato.

Nella ripresa uno spiovente di Holm basta a mettere in crisi Carnesecchi e Djimsiti: il portiere esce a vuoto tradito dall'elevazione del compagno mentre il difensore rinvia corto in caduta proprio dove sul dischetto dove c'è Boga che insacca: 1-0 per gli ospiti. Di Gregorio al 12' salva il vantaggio bianconero togliendo dall'angolino alla propria destra un colpo di testa proprio di Djimsiti, servito da una torre di Scalvini su corner di Raspadori, entrato per Zalewski. Nella Juve David prende il posto di Yildiz. Al 23' Thuram potrebbe raddoppiare ma manca un vero e proprio rigore in movimento. I nerazzurri ritrovano Scamacca da prima punta, i bianconeri Koopmeiners al posto del francese, ammonito. L'Atalanta attacca a testa bassa ma non trova la porta nemmeno con Zappacosta che allunga di sinistro su servizio di De Ketelaere dal fondo. Quattro minuti dopo, è il 38', Locatelli da fuori si trova lo specchio aperto da un rinvio di Ahanor, sostituto di Kolasinac, ma non è preciso. Al 42' brivido per un tocco di braccio di Gatti ma è solo corner. Scalvini, al 3' di recupero, impegna Di Gregorio ma la Juve si salva.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, questa vale tanto

Battuta la Cremonese nello “spareggio”, decide Esposito 
l Nello sport
Il conflitto

La pace incagliata fra le mine di Hormuz

L’Iran “non sa” dove siano tutti gli ordigni Trump: «Bonificheremo noi lo Stretto» 
Il conflitto

Caro carburanti: costa 150 milioni ogni settimana

A guadagnarci Stato e petroliferi, nell’Isola minimo calo dei prezzi 
Riccardo Spignesi
La richiesta

«Nell’Isola a rischio oltre seimila lavoratori delle imprese balneari»

L’allarme lanciato da Confindustria Pesa l’incertezza sulle concessioni 
Longevità

La sfida di un’Isola sempre più anziana

Allenamento cognitivo e fisico per invecchiare restando attivi e in compagnia 
Umberto Zedda
L’analisi

Matrimoni più fragili: «Immaturità affettiva» per sette “sì” su dieci

Nel bilancio del Tribunale ecclesiastico l’impatto dei social e delle dipendenze 
Alessandra Ragas