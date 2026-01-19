VaiOnline
Tortolì.
20 gennaio 2026 alle 00:18

Jana, via ai lavori: Consiglio unanime  

Partono i lavori del primo stralcio del progetto di valorizzazione turistica integrata Janas. Ieri mattina in Consiglio è stato dato il via libera definitivo all'unanimità. Si chiude l'iter procedurale anche con la Regione e con la pubblicazione sul Buras per 60 giorni non sono arrivate osservazioni. Ruspe al lavoro dunque già dal prossimo mese nel primo lotto chiamato "Frisa", che sorgerà sulla collina tra Borgo degli Ulivi, via Ponza e via Bellavista.

Si tratta di 36mila mc per metà residenziali e metà ricettivo-alberghiero. «Sono molto soddisfatto», ha detto Giorgio Mazzella presente tra il pubblico «anche perché è stato votato all'unanimità, ringrazio tutto il consiglio». Dopo quindi oltre vent'anni il sogno di Jana si realizza, a ruota poi seguiranno gli altri cinque lotti. Il progetto complessivo riguarda 175mila metri cubi, destinati a borgo artigianale, volumetrie residenziali e ricettive.

Ma ci sono altre novità. Luigi Cardia è il nuovo presidente del Consiglio comunale. Eletto ieri con 13 voti favorevoli (4 schede bianche). Succede a Mara Mascia che ha rassegnato le dimissioni. Niente scossoni, assicurano, ma normali cambi di casacca e "nuove priorità strategiche" di metà mandato. A Mascia, alla quale è arrivato il plauso di tutto il Consiglio per il lavoro svolto, il sindaco Ladu ha conferito le deleghe a bilancio, tributi, affari generali, edilizia scolastiche e altre. La nuova vice sindaco è l'assessora Irene Murru che mantiene tutte le sue deleghe. Al consigliere Michele Fanni va il Turismo che era nelle mani dell'assessora Rita Cocco che mantiene la cultura. Per Elena Sestu arriva la delega al porto di Arbatax. Gli altri incarichi restano invariati.

