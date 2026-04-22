Italia malmenata a Madrid 

Aspettando Sinner e Musetti, poche luci e tante ombre per l’Italia ieri alla Caja Magica di Madrid, con cinque atleti eliminati su altrettanti match disputati. Nell'Atp 1000, gli azzurri hanno portato a casa quattro sconfitte su quattro match senza conquistare un set. Nella seconda gara sul rosso del Manolo Santana Stadium, Matteo Berrettini (numero 92 della classifica mondiale) ha perso 6-3, 6-4 contro il qualificato croato Dino Prizmic (87 Atp), al termine di una sfida senza lampi. E la "Pista 6" non ha portato bene agli azzurri impegnati, con tre sconfitte su tre match disputati di fila: Mattia Bellucci (78 Atp) è stato eliminato 6-2, 6-4 dal bosniaco Damir Dzumhur (84), Lorenzo Sonego (62 Atp) è stato sconfitto 6-3, 7-6(1) dal qualificato serbo Dusan Lajovic (138), mentre Francesco Cinà (205), in tabellone grazie a una wild card, ha lottato quasi due ore prima di cedere 6-4, 7-6(4) davanti al qualificato danese Elmer Moller (169). Nel secondo set il palermitano ha recuperato un break, salvato due match point e servito una palla del set sul 6-5. Ma nel tiebreak, avanti 4-2, Cinà si è inceppato, facendosi rimontare fino al 7-4 finale.

Italiane in Wta

Nel Wta1000, Elisabetta Cocciaretto (numero 41 al mondo) subito out 6-3, 6-2 contro la qualificata statunitense Alycia Parks (84 Wta). Mentre Tyra Grant (262), unica azzurra ad aver superato il tabellone cadetto, ha concluso nella tarda serata il suo match contro la francese Elsa Jacquemont (62 Wta), oggi è il giorno dell'esordio di Jasmine Paolini. Per l'azzurra, accreditata dell'ottava testa di serie, c'è la tedesca Laura Siegemund (47), tedesca molto legata alla Sardegna, visto che il fidanzato-coach è il portotorrese Antonio Zucca e lei si allena spesso tra Porto Torres e Sassari. Il match è il terzo sul campo 4 (si inizia alle 11).

I migliori si scaldano

Intanto, si preparano i quattro italiani teste di serie. Per il numero 1 Jannik Sinner ci sarà Benjamin Bonzi (104), che ha vinto il derby tra qualificati mancini contro Titouan Droguet (113 Atp) per 6-7(4), 7-6(4), 6-4 in 2h23'. Per il numero 6 del seeding Lorenzo Musetti l'avversario sarà il polacco Hubert Hurkacz (63), che ha regolato con un doppio 6-3 il qualificato portoghese Jaime Faria (136 Atp). Oggi si decideranno gli avversari d'esordio per la testa di serie numero 10 Flavio Cobolli, che affronterà il vincente del match tra l'argentino Camilo Ugo Carabelli (57) e la wild card francese Gael Monfils (200 Atp), mentre il numero 18 Luciano Darderi si troverà dall'altra parte della rete il tedesco Daniel Altmaier (55) o il mancino argentino Juan Manuel Cerundolo (67 Atp), tesserato per il Tc Cagliari.



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