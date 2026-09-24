Italia, che cuore! Domata la Cina 

Shenzen. Missione compiuta. L'Italia batte le padrone di casa della Cina a Shenzen e si qualifica per le semifinali della Billie Jean King Cup. Il punto decisivo arriva dal doppio dove Sara Errani e Jasmine Paolini battono in tre set, con il punteggio di 6-3 5-7 6-3, la coppia formata da Guo Hanyu e Jiang Xinyu. La sfida si chiude così 2-1 per la squadra azzurra. Domani, le ragazze guidate dalla capitana Tathiana Garbin se la vedranno (come già l’anno scorso) con l'Ucraina di Elina Svitolina e Anhelina Kalinina.

La vittoria sulla Cina, supportata dal pubblico di casa, non era per nulla scontata: dopo che il punteggio era sull'1-1, ci hanno pensato Sara Errani e Jasmine Paolini a conquistare la vittoria. Le campionesse olimpiche hanno realizzato una prestazione impeccabile, nonostante uno svantaggio di 2-4. La giornata non era iniziata nel migliore dei modi per i colori azzurri. Elisabetta Cocciaretto, apparsa in condizioni fisiche tutt'altro che ottimali, è stata travolta da Shuai Zhang nel primo singolare ed ha perso con un netto 6-0, 6-2 in un'ora di gioco. Nel secondo match Paolini ha raddrizzato il confronto battendo Qinwen Zheng per 6-3, 7-6 e regalando il primo punto delle azzurre. Oggi l’altra semifinale, tra Spagna e Repubblica Ceca.

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