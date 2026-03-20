Istruzione, al via il tavolo permanente 

Inaugurato in Provincia il tavolo tecnico permanente dell’istruzione dedicato alle politiche scolastiche territoriali. Convocato dal vice presidente della Provincia Claudio Pinna, il tavolo riunisce rappresentanti del mondo scolastico, universitario, dei Comuni, delle organizzazioni sindacali, delle associazioni di categoria e del terzo settore. L’obiettivo è approfondire i fenomeni che interessano la scuola, individuare buone pratiche e proporre soluzioni condivise per rafforzare l’offerta formativa.

All’incontro hanno partecipato la dirigente del settore istruzione Anna Paola Iacuzzi e le funzionarie Manuela Obinu e Marianna Deiana, insieme ai dirigenti scolastici e ai diversi attori del partenariato educativo. Tra i temi affrontati, ci sono la dispersione scolastica, il trasporto degli studenti, il ruolo della scuola in un contesto sociale e normativo. Questioni centrali per definire strategie di medio e lungo periodo e costruire una programmazione più efficace e condivisa. Il confronto si è concluso con la definizione delle modalità operative e con l’impegno comune a proseguire il lavoro. «La partecipazione e il clima costruttivo confermano la volontà di fare rete per migliorare l’offerta educativa del territorio», ha dichiarato il vice presidente Pinna. ( s. c. )

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