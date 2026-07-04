Isola delle Storie, giornata conclusiva con Celata, Pacifico, Caruso e Tamimi 

Oggi a Gavoi è la giornata conclusiva della ventesima edizione dell’Isola delle Storie, tradizionale appuntamento con la letteratura. Tra gli ospiti della giornata Elvira Mujčić, Sarah Savioli, Paolo Celata, Elena Testi, Francesco Pacifico , Eleonora Caruso, Maura Gancitano, Mattia Insolia, Gabriella Dal Lago. Presente anche Widad Tamimi, giornalista e scrittrice nata in una famiglia di profughi, ebrei per parte materna, palestinesi per quella paterna. Parlerà anche del suo ultimo libro “Dal fiume al mare”, memoir intenso che racconta cosa significa abitare identità divise, il dialogo attraverserà memoria e fratture del presente.

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