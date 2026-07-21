Isola da (ri)scoprire Viaggio tra Ales e Pau 

Torna ale 21 su Videolina “Itinerari di Sardegna”. Siamo ad Ales e Pau. Nel primo centro effettueremo una visita alla splendida cattedrale e al museo di arte sacra; ma ripercorreremo le testimonianze legate a Antonio Gramsci dalla sua casa natale alla bella piazza. Conosceremo anche i resti del castello di Barumeli e nella frazione di Zeppara l’originale museo dei giochi tradizionali. A Pau andremo alla scoperta dei giacimenti di ossidiana e visiteremo il museo unico in Europa. Ci sarà spazio per visitare anche la grotta nota come “Forno dei pipistrelli”.