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22 luglio 2026 alle 00:19

Isola da (ri)scoprire Viaggio tra Ales e Pau 

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Torna ale 21 su Videolina “Itinerari di Sardegna”. Siamo ad Ales e Pau. Nel primo centro effettueremo una visita alla splendida cattedrale e al museo di arte sacra; ma ripercorreremo le testimonianze legate a Antonio Gramsci dalla sua casa natale alla bella piazza. Conosceremo anche i resti del castello di Barumeli e nella frazione di Zeppara l’originale museo dei giochi tradizionali. A Pau andremo alla scoperta dei giacimenti di ossidiana e visiteremo il museo unico in Europa. Ci sarà spazio per visitare anche la grotta nota come “Forno dei pipistrelli”.

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