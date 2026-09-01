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02 settembre 2026 alle 00:54

Isola da (ri)scoprire tra Fonni e Gavoi 

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Le straordinarie architetture e decorazioni del santuario della Madonna dei Martiri costituiscono il piatto forte dell’itinerario di Sardegna che fa tappa a Fonni questa sera alle 21 su Videolina. Vi mostreremo anche le suggestive immagini delle necropoli di Madau e Gremanu e il museo della cultura pastorale. Poi ci trasferiremo a Gavoi con visite al santuario della Madonna d’Itria, alla parrocchiale di San Gavino, al museo etnografico di palazzo Porcu Satta, al museo del fiore sardo.

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