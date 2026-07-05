Is Pontis Paris, la beffa della parcella 

Tutto bloccato per la sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris, lo snodo dove converge gran parte del traffico dell’area metropolitana.

Alle spalle ci sono i 3,7 milioni “negati” dalla Regione tre anni fa, e ora si chiude anche con la società incaricata dal Comune di Selargius per il progetto definitivo che dopo anni di stallo ha chiesto all’amministrazione di piazza Cellarium - tramite avvocato - l’approvazione entro trenta giorni e la parcella per il lavoro svolto sinora.

La vicenda

Il progetto è lo stesso di cui si parla da anni, collegato al mega intervento che coinvolge anche i Comuni di Cagliari, Quartu, Monserrato e Quartucciu: si va dalla sistemazione dello svincolo poco più avanti la sede dei vigili del fuoco di Cagliari, sino alla realizzazione di nuovi marciapiedi e una rotatoria in via Primo Maggio. Insieme a un parcheggio all’ingresso della città che il Comune sta già realizzando per conto suo. Un mega progetto da 12 milioni allargato anche a viale Marconi - sul fronte di Cagliari - di cui 4 dedicati a Selargius che avrebbe dovuto provvedere alla parte di intervento di sua competenza.Il Comune però ha avuto solo 300mila euro, i 3 milioni e 700mila sono tornati nelle casse della Regione.

La diffida

Nel frattempo l’iter di pianificazione - almeno nel tratto di competenza di Selargius - è proseguito, con i progettisti che però dopo anni hanno perso la pazienza: a maggio la società di ingegneria ha diffidato il Comune «ad approvare entro 30 giorni il progetto definitivo per l’intervento e a corrispondere il relativo compenso entro i trenta giorni successivi». Con l’eventuale richiesta di «risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’amministrazione comunale, oppure di agire, davanti al giudice competente, per valere il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e degli interessi moratori, oltre che del compenso contrattuale».

L’accordo

Contenzioso scongiurato pochi giorni fa con il sì in Giunta alla chiusura del contratto e il pagamento del lavoro svolto sinora dai progettisti. «La sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris resta un’opera importante e va fatta nella sua interezza, perché trovare un accordo fra Comuni è complicato», sottolinea il sindaco di Selargius, Gigi Concu. «Serve la regia della Regione o della Città metropolitana, un nuovo finanziamento e una progettazione che tenga conto delle esigenze dei territori coinvolti. Noi come Comune faremo la nostra parte e ci siamo già portati avanti con il parcheggio di via Primo Maggio, l’area è stata acquistata e stiamo facendo i primi lavori con risorse del nostro bilancio».

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