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Selargius.
06 luglio 2026 alle 00:43

Is Pontis Paris, la beffa della parcella 

I lavori sono fermi ma il Comune ha dovuto pagare i progettisti 

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Tutto bloccato per la sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris, lo snodo dove converge gran parte del traffico dell’area metropolitana.

Alle spalle ci sono i 3,7 milioni “negati” dalla Regione tre anni fa, e ora si chiude anche con la società incaricata dal Comune di Selargius per il progetto definitivo che dopo anni di stallo ha chiesto all’amministrazione di piazza Cellarium - tramite avvocato - l’approvazione entro trenta giorni e la parcella per il lavoro svolto sinora.

La vicenda

Il progetto è lo stesso di cui si parla da anni, collegato al mega intervento che coinvolge anche i Comuni di Cagliari, Quartu, Monserrato e Quartucciu: si va dalla sistemazione dello svincolo poco più avanti la sede dei vigili del fuoco di Cagliari, sino alla realizzazione di nuovi marciapiedi e una rotatoria in via Primo Maggio. Insieme a un parcheggio all’ingresso della città che il Comune sta già realizzando per conto suo. Un mega progetto da 12 milioni allargato anche a viale Marconi - sul fronte di Cagliari - di cui 4 dedicati a Selargius che avrebbe dovuto provvedere alla parte di intervento di sua competenza.Il Comune però ha avuto solo 300mila euro, i 3 milioni e 700mila sono tornati nelle casse della Regione.

La diffida

Nel frattempo l’iter di pianificazione - almeno nel tratto di competenza di Selargius - è proseguito, con i progettisti che però dopo anni hanno perso la pazienza: a maggio la società di ingegneria ha diffidato il Comune «ad approvare entro 30 giorni il progetto definitivo per l’intervento e a corrispondere il relativo compenso entro i trenta giorni successivi». Con l’eventuale richiesta di «risoluzione del contratto per grave inadempimento dell’amministrazione comunale, oppure di agire, davanti al giudice competente, per valere il diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e degli interessi moratori, oltre che del compenso contrattuale».

L’accordo

Contenzioso scongiurato pochi giorni fa con il sì in Giunta alla chiusura del contratto e il pagamento del lavoro svolto sinora dai progettisti. «La sistemazione dello svincolo di Is Pontis Paris resta un’opera importante e va fatta nella sua interezza, perché trovare un accordo fra Comuni è complicato», sottolinea il sindaco di Selargius, Gigi Concu. «Serve la regia della Regione o della Città metropolitana, un nuovo finanziamento e una progettazione che tenga conto delle esigenze dei territori coinvolti. Noi come Comune faremo la nostra parte e ci siamo già portati avanti con il parcheggio di via Primo Maggio, l’area è stata acquistata e stiamo facendo i primi lavori con risorse del nostro bilancio».

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