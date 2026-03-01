VaiOnline
Sinnai.
01 marzo 2026 alle 02:39

Is Cerbus, è il giorno della grande caccia nelle vie del paese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Il Carnevale sinnaese vive oggi il secondo appuntamento del suo calendario aperto domenica scorsa con la sfilata di maschere e carri allegorici, e che si concluderà il 15 marzo con la Pentolaccia e is Pariglias. Per questo pomeriggio è invece in programma il rito de “Is cerbus”, la caccia al cervo nelle vie del paese, che ha sempre portato a Sinnai il pubblico delle grandi occasioni. Con l’associazione “Is cerbus” ci saranno le maschere ospiti: Martis de agoa (Maracalagonis), S’attitidu ’osincu (Bosa), S’ainu orriadore (Scano Montiferro), Su Boinarxiu e Su Pastori (Teulada).

I cacciatori (is cassadoris) saranno riconoscibili per l’abbigliamento tradizionale: velluto scuro, gilet, cartucciere, fucile scenico. Fondamentali sono poi is canaxius, i battitori, incaricati di perlustrare simbolicamente le strade del paese per scovare gli animali e spingerli verso i cacciatori.

Oggi, tutto inizia alle 15 in piazza Dessì con la vestizione delle maschere. Quindi la caccia fra le vie Is Mitzas, Soleminis, Funtanaziu, Funtanalada, Mameli e Giardini. All’imbrunire la mattanza dei cervi in piazza Sant’Isidoro. Prevista la chiusura al traffico delle strade durante la tradizionale rappresentazione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il conflitto.

Scacco all’Iran, ucciso Khamenei

Usa e Israele hanno scatenato l’attacco. La Brigata Sassari vola in Libano 
Il conflitto

«Nessun italiano coinvolto» Crosetto bloccato a Dubai

Colpita una base dell’esercito in Kuwait Ieri un vertice d’emergenza a Palazzo Chigi 
Il conflitto

«La logica americana è chiara ma ora il rischio è la guerra civile»

L’analista: Trump fuori controllo? No, segue l’agenda dei militari 
Celestino Tabasso
Regione

Todde-Pd, tregua per il referendum

Tensioni congelate durante le tre settimane di campagna per il 22 e 23 marzo 
Roberto Murgia
Carceri

«Non siamo la colonia del 41 bis»

In 1.500 a Cagliari, ma il centrodestra attacca: fu Conte a portare i primi boss 
Alessandra Carta
La storia

Muru Mannu, le cascate contese

Il sindaco di Gonnosfanadiga: «Sono nostre, non di Villacidro» 
Johanne Cesarano Paolo Carta
La storia

Zuncheddu: «Lo Stato mi ha tradito due volte»

Nel 2024 l’assoluzione dopo 33 anni di carcere da innocente: non ha avuto alcun risarcimento 
Massimiliano Rais
La giornata

Mattarella: diritto alla salute per tutti

Il monito del capo dello Stato: «Disparità non più accettabili tra nord e sud» 