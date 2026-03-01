Is Cerbus, è il giorno della grande caccia nelle vie del paese 

Il Carnevale sinnaese vive oggi il secondo appuntamento del suo calendario aperto domenica scorsa con la sfilata di maschere e carri allegorici, e che si concluderà il 15 marzo con la Pentolaccia e is Pariglias. Per questo pomeriggio è invece in programma il rito de “Is cerbus”, la caccia al cervo nelle vie del paese, che ha sempre portato a Sinnai il pubblico delle grandi occasioni. Con l’associazione “Is cerbus” ci saranno le maschere ospiti: Martis de agoa (Maracalagonis), S’attitidu ’osincu (Bosa), S’ainu orriadore (Scano Montiferro), Su Boinarxiu e Su Pastori (Teulada).

I cacciatori (is cassadoris) saranno riconoscibili per l’abbigliamento tradizionale: velluto scuro, gilet, cartucciere, fucile scenico. Fondamentali sono poi is canaxius, i battitori, incaricati di perlustrare simbolicamente le strade del paese per scovare gli animali e spingerli verso i cacciatori.

Oggi, tutto inizia alle 15 in piazza Dessì con la vestizione delle maschere. Quindi la caccia fra le vie Is Mitzas, Soleminis, Funtanaziu, Funtanalada, Mameli e Giardini. All’imbrunire la mattanza dei cervi in piazza Sant’Isidoro. Prevista la chiusura al traffico delle strade durante la tradizionale rappresentazione.

