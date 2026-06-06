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07 giugno 2026 alle 00:26

Ironman 70.3, Alghero invasa da 3000 triatleti 

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La cosa che colpisce è la quantità di partecipanti: tremila (al costo di diverse centinaia di euro di iscrizione), numero massimo possibile per fare la gara in sicurezza. Stamattina Alghero ospita, seconda località in Sardegna dopo Santa Margherita di Pula alcuni anni fa, l’Ironman 70.3 Sardegna Italy, uno dei sette in programma oggi in varie parti del mondo, ovvero gare di triathlon sulla mezza distanza dell’Ironman: si nuoterà per 1900 metri, pedalerà per 90 e correrà per 21,1 per ricevere l’ambita medaglia di finisher.

Per la città catalana una vera invasione (calcolando eventuali accompagnatori, oltre allo staff organizzativo), che non sarò semplice da gestire: dalla partenza all’arrivo dell’ultimo atleta - per tradizione il più festeggiato - passeranno nove ore durante le quali il percorso sarà transennato per garantire la sicurezza degli atleti. Un’ottantina gli specialisti i sardi al via dal Lido. Il percorso in bici (quasi pianeggiante, salvo Capo Caccia, 772 m di dislivello) è esterno alla città, quello podistico è in centro, tutto sulla costa (a parte via Sassari). Partenza dei Pro alle 8, a seguire gli age-group. Le premiazioni alle 18.30.

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