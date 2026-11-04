Ipotesi Rodríguez a sinistra senza Obert 

Il Cagliari ha le frecce scariche già da qualche settimana, Pisacane le ha comunque tenute accese sin quanto ha potuto. Soprattutto Zé Pedro a destra sembra in debito d’ossigeno dopo aver tirato ininterrottamente la carretta. Gli errori più importanti (ma solo perché hanno poi determinato gli ultimi risultati) li ha commessi, però, Obert a sinistra.

Eppure, il tecnico rossoblù non si priverebbe mai dello slovacco, non solo per una questione tecnica. Obert è uno dei giocatori cresciuti maggiormente nell’ultimo anno e mezzo, è tra i più solidi anche mentalmente e rappresenta un punto di riferimento per la squadra all’interno dello spogliatoio. Stavolta, però, dovrà fermarsi per forza almeno per un turno. Dopo il doppio “giallo” rimediato domenica all’Olimpico nel match contro la Lazio, è arrivata puntuale la squalifica del Giudice Sportivo. Niente Frosinone per lui, dunque, e un gran bel nodo da sciogliere per l’allenatore che dovrà trovare un’alternativa all’altezza e funzionale.

Il sostituto naturale

Il cambio della guardia più naturale è quello con Aurelio, al debutto quest’anno in Serie A dopo gli ultimi due anni allo Spezia e individuato, appunto, dal ds Accardi in estate come prima alternativa di Obert. Sinora, ha racimolato giusto scampoli di gara (nella prima di campionato a Parma e col Bologna) senza lasciare tracce. Pisacane lo tiene sempre in considerazione, però. La scelta definitiva per il match di sabato pomeriggio alla Domus dipenderà, tuttavia, anche dalla coppia difensiva centrale che potrebbe cambiare rispetto all’ultima gara con la Lazio.

Un pensiero stupendo

Plausibile il ritorno di Mina, a cui Pisacane ha concesso un turno di riposo domenica nell’economia delle tre partite in nove giorni. E se a cedergli il testimone dovesse essere Rodríguez (con Deiola quindi al fianco del colombiano), non è escluso che l’uruguaiano - tra i migliori in campo contro la Lazio - possa essere dirottato a sinistra. Già l’ha fatto in più di un’occasione con la maglia del Cagliari e prima ancora in Uruguay, sia con il Boston River che con il Peñarol di Montevideo. E considerato il livello di pericolosità da parte degli attaccanti ciociari, potrebbe rappresentare una valvola di sicurezza anche senza Obert.

Ancora Zé Pedro

È una delle possibilità al vaglio di Pisacane che avrà ancora l’allenamento di oggi e la rifinitura di domani per scogliere le riserve in base anche alla strategia che sta mettendo a punto. Difficilmente, invece, ci sarà un cambio della guardia a destra, nonostante Zé Pedro abbia bisogno di rifiatare (approfitterà poi della sosta per le Nazionali per farlo). Sugawara, il suo sostituto naturale, sta crescendo e continua a dare segnali incoraggianti. Ancora, però, deve perfezionare alcuni passaggi durante la fase difensiva. E in questo momento più che mai, Pisacane ha bisogno di certezze. E anche se non al top, il portoghese Zé Pedro lo è.

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