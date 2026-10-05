Ipotesi commissariamento della Figc con Malagò: oggi la decisione del Coni 

ROMA. L'ora della verità per il calcio italiano. E potrebbe essere quella che, in un grande giro fino a tornare al punto di partenza, affida a Giovanni Malagò stesso il ruolo di commissario Figc. Tra pareri di giuristi diametralmente opposti, conta dei voti, battaglie su chi si deve astenere e chi no, polemiche per intrusioni governative, si riunisce oggi la Giunta Coni, seguita dal Consiglio: sono chiamati a votare sulla richiesta di commissariamento della Federcalcio sostenuta dal presidente Coni, Luciano Buonfiglio, per il mancato tesseramento del presidente eletto, Malagò, al momento di candidarsi alla presidenza Figc. Ma la riunione fondamentale - quella che dovrebbe fornire una via di uscita al rischio di spaccatura - è prevista prima delle 13 tra Buonfiglio e Malagò. L'idea di mediazione - emersa ultime ore - è commissariare sì la federazione, ma affidando allo stesso presidente Figc, riconosciuto anche dai rivali incolpevole del mancato tesseramento, il ruolo di commissario. La federazione sarebbe così traghettata verso nuove elezioni. Malagò, alla vigilia, ha incassato il "completo supporto" della Lega di A, che ha emesso una nota che si oppone al commissariamento ("inopportuno") e soprattutto alla trasformazione dei vertici dello sport italiano in un'aula di tribunale o della facoltà di Giurisprudenza. La Giunta che si riunisce alle 13, con i suoi 15 membri, e poi il Consiglio avranno infatti sul tavolo nove pareri in tutto: 4 pro linea Coni - il tesseramento era "requisito essenziale" - e 5 pro linea Malagò - il tesseramento non era essenziale e la mancanza non è "grave violazione" tale da giustificare un commissario.

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