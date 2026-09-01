SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Cabras.
02 settembre 2026 alle 00:55

«Io, Scalzo per San Salvatore» 

Per Nicola Poddi, 17 anni, quella di sabato sarà la prima corsa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Un’attesa che logora, tanta è la voglia di esserci, di farcela. I veterani sono pronti a rivivere emozioni e fatiche che conoscono bene, per chi indosserà il saio per la prima volta questi invece sono giorni di ansie, paure e preoccupazioni. Per ora possono solo immaginare cosa proveranno quando anche loro si troveranno in mezzo a quel serpentone umano vestito di bianco che sabato, all’alba, trasporterà il simulacro di San Salvatore scalzo e di corsa, da Cabras al villaggio campestre. Quando quella fatica, per magia, alla fine si trasformerà in sollievo. Quando quei piedi doloranti, neri dalla polvere del Sinis, correranno senza sosta, spinti e incoraggiati dalla fede e dalla devozione.

La prima volta

In questi giorni a Cabras è come se tutto si fermasse in segno di rispetto verso chi sta per sciogliere un voto. Nicola Poddi, 17 anni, si emoziona e piange come un bambino quando osserva il suo saio lavato e inamidato dalla nonna, in bella mostra nel salone di casa: «Per me è un sogno che si realizza – dice – Quando ero piccolissimo e vedevo mio padre in mezzo a tutti quei corridori, pensavo che un giorno mi sarebbe piaciuto esserci. Poi, all’età di sei anni, mi sono trasferito con la mia famiglia a Bologna, ma alcuni mesi fa sono tornato a Cabras per lavorare e ho subito chiesto di poter partecipare alla corsa, visto che mio padre è di Cabras. Trasporterò il santo assieme ai miei cugini Davide e Daniele. Correrò con il saio di mio padre, che mi seguirà da lontano: per me sarà come averlo al mio fianco. Mi darà protezione, serenità. Ne sono sicuro». Nicola è uno sportivo, non ha paura della fatica: «Certo è che qui c’è la fede, la responsabilità di trasportare un santo, di portare avanti una tradizione secolare. Tutti mi stanno incoraggiando, mi raccontano che durante la corsa non si è mai soli e che, una volta arrivati al villaggio, la stanchezza non si sentirà più, ci saranno solo lacrime ed emozioni. Sono pronto per vivere tutto questo».

Un grazie speciale

Anche Piergavino Marchi, 59 anni, originario di Gavoi, correrà per la prima volta, insieme al figlio Pietro, 15 anni: «È stata mia moglie Angela, nata e cresciuta a Cabras, a chiederci di esserci – svela – Chiederò a San Salvatore serenità e salute per tutti noi». Piergavino racconta un aneddoto: «Vivo a Cabras da 30 anni e prima per partecipare alla corsa bastavano 5 anni di residenza. Quando c’ero quasi, hanno cambiato il regolamento e gli anni sono diventati 15. Insomma, per me è una corsa tanto desiderata».

Il veterano

Il più anziano di quell’esercito vestito di bianco è invece Antonio Cossu, noto “Quaddittu”, con 76 primavere alle spalle e oltre 60 anni da corridore. Nonostante la sua età, si affiderà ancora una volta a San Salvatore: «Forse non mi sono mai sentito in forma come quest’anno - dice, sorridendo, ma con gli occhi lucidi - Mi sto allenando, questo è chiaro. Fin quando le gambe non si fermeranno del tutto, io ci sarò». Antonio Cossu aveva nove anni quando, per gioco, aveva partecipato alla corsa: «Con altri amici, eravamo curiosi e ci siamo accodati a quel gruppo di pochi uomini che quella famosa mattina accompagnavano il Santo – racconta il veterano – . Mia mamma aveva scoperto la mia marachella quando ero arrivato a San Salvatore, lei era lì per assistere alla messa. Ma da allora non mi sono più fermato. Prima da giovani era un gioco, poi è arrivata la fede, la devozione, quell’esserci per forza per stare bene tutto l’anno, in pace con se stessi».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Turismo

Vacanze sarde, il peso del controesodo

l A. Carta, Marci
L’emergenza.

Marghine, dializzati costretti a viaggiare

Francesco Oggianu
Legambiente

I nemici della costa: ogni ora sei reati

Il mare italiano fra inquinamento, abusi e pesca illegale. L’Isola a metà classifica 
Controesodo da incubo, aerei pieni e spesso in ritardo

Il valzer delle partenze nello scalo di Cagliari: «Un girone infernale»

File interminabili per i passeggeri: «Così si rischia di perdere il volo» 
Sara Marci
Legge elettorale

Gelo di FI, il ballottaggio si allontana

Resta in campo solo l’emendamento Pera. Preferenze, centrodestra unito 