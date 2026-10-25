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Parigi.
26 ottobre 2026 alle 00:41

«Io guardo alla Francia di domani» Le Pen lancia la campagna per l’Eliseo 

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Parigi. Ha chiuso il congresso del partito e ha aperto la campagna elettorale per le presidenziali alle quali - stando ai sondaggi - è di gran lunga la favorita: Marine Le Pen, davanti a 800 sostenitori all’arena Co'Met di Orléans, si era imposta di «infondere un po’ di ottimismo» nei francesi e ci ha provato, battezzando la sua eventuale presidenza come «il Rinascimento della Francia». «Non voglio rifare la Francia di una volta, voglio costruire quella di domani», ha detto la leader del partito, annunciando che «per esigenza di imparzialità» lascerà la sua carica di capogruppo dei deputati RN in Assemblée Nationale.

A sei mesi dall'appuntamento elettorale di fine aprile/inizio maggio per la corsa all’Eliseo - un traguardo che le è sfuggito già tre volte - Marine Le Pen, 58 anni, è in testa nettamente in tutti i sondaggi. Gli ultimi, la danno fra il 33 e il 38% delle preferenze al primo turno, con il migliore degli inseguitori, Jean-Luc Mélenchon, attorno al 17%.

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