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Olbia.
09 settembre 2026 alle 00:33

Investe un ragazzo in motorino e scappa 

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Investe un ragazzo di 16 anni a bordo di un motorino, lascia l’auto in strada e scappa a piedi. È successo nelle primissime ore di ieri a Olbia e ora per il responsabile dell’incidente è in arrivo un mare di guai. Stando alle indagini condotte dalla Polizia Stradale la vittima stava percorrendo via Barcellona a bordo di uno scooter e all’incrocio con via Boiardo, il ragazzo di 16 anni è stato travolto da una Smart. La persona che era alla guida dell’utilitaria non avrebbe rispettato le precedenze e il giovanissimo motociclista non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto. Il ragazzo è volato sull’asfalto e le conseguenze della caduta sono state pesantissime. Il personale del 118 è arrivato in via Barcellona in pochi minuti e la vittima non dava segni di vita, aveva perso conoscenza, probabilmente a causa di un violento colpo alla testa. Trasferito in ospedale, in Rianimazione, il ragazzo ha ripreso conoscenza quasi subito, ha riportato traumi e fratture gravi in tutto il corpo ma non è in pericolo di vita. Mentre il motociclista veniva trasferito in Rianimazione, la Polizia Stradale era già a caccia del responsabile dell’incidente. L’uomo, un olbiese, è stato rintracciato quasi subito dagli agenti. Ora è indagato per lesioni gravi e omissioni di soccorso.

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