Invasione di blatte, piano straordinario 

Dall’inizio dell’anno sono quasi mille gli interventi, tra ordinari e straordinari, per la disinfestazione dalle blatte. Una vera e propria emergenza dallo scorso gennaio, in particolare in questi mesi di grande caldo: le segnalazioni dei cittadini e dei titolari di attività produttive in tutti i quartieri sono in continuo aumento, obbligando Comune e Città Metropolitana a un super lavoro con interventi in tutti i quartieri. E proprio per cercare di bloccare l’invasione, dalla scorsa settimana è scattato un piano di contenimento delle blatte: sono stati programmati una serie di interventi in tutta la città.

I numeri

È stata l’assessora all’Ambiente e all’Ecologia urbana, Luisa Giua Marassi, a dare una serie di numeri e informazioni sul problema, rispondendo all’interrogazione di Roberto Mura (gruppi Misto) nell’ultima seduta del Consiglio comunale. «Le segnalazioni per la presenza di blatte sono in aumento», ha evidenziato l’assessora. «C’è una proliferazione così come in tutte le aree urbane con determinate caratteristiche: temperature elevate e alta umidità. Il sistema fognario e i rifiuti o avanzi di cibo lasciati in strada sono un altro elemento». Secondo gli uffici comunali dell’Ambiente, l’incremento delle blatte in tutta la città è dovuto maggiormente al caldo anomalo di questo periodo. La spazzatura lasciata in giro dagli incivili inciderebbe per un 20 per cento. «A giugno», ha sottolineato l’assessora, «il centro Antinsetti e la Pro Service ha effettuato 26 interventi ordinari su richiesta. Dall’inizio dell’anno sono stati 81. Mentre sul fronte di quelli straordinari, in questi sei mesi abbondanti, gli operai specializzati hanno svolto più di 900 disinfestazioni».

Le zone

Disinfestazioni, così come le derattizzazioni, sono affidate alla Città Metropolitana attraverso la società partecipata della Pro Service. Agli uffici comunali dell’Ambiente arrivano molte segnalazioni che vengono poi girate, dopo le verifiche, all’ufficio Antinsetti che organizza gli interventi in collaborazione con il Comune e se necessario anche con la Polizia Locale. «Il mese scorso le zone con maggior criticità sono state Marina, Stampace, Castello, San Michele e Sant’Elia», ha spiegato la Giua Marassi. «I nostri uffici hanno messo in piedi, con la Città Metropolitana, un piano di intervento praticamente quotidiano». Per Mura un’azione ancora insufficiente: «Ricevo tantissime segnalazioni e gli interventi probabilmente non sono sufficienti. Bisogna fare di più anche nella lotta all’abbandono dei rifiuti per contrastare anche la proliferazione delle blatte». (m. v.)

