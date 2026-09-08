Intervento di Abbanoa, possibili disservizi  

Domani a Cagliari i tecnici di Abbanoa installeranno nuove apparecchiature per la rete idrica di Pirri nell’ambito degli interventi sui sottoservizi stradali avviati dal Comune.

Durante i lavori, che verranno effettuati tra le 8 e le 17, l’erogazione dell'acqua sarà sospesa in cinque vie del quartiere, e nello specifico in via Antonio Segni, via Del Lentisco, via Santa Maria Goretti, via Antonio Argiolas e via Generale Cantore; possibili cali di pressione e portata e temporanee interruzioni.

Il servizio, assicura il gestore idrico, riprenderà a pieno regime una volta che le operazioni di manutenzione idrica saranno terminate, ma l’erogazione potrebbe essere riattivata in anticipo qualora le stesse dovessero concludersi prima del previsto.

Da segnalare che l’acqua, inizialmente, potrebbe presentarsi torbida a causa dello svuotamento e del successivo riempimento delle tubazioni.

RIPRODUZIONE RISERVATA