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Senorbì.
30 giugno 2026 alle 00:21

Interventi su scuola, strade e servizi 

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Scuole, impianti sportivi, strade e servizi. Senorbì sta vivendo una stagione di importanti investimenti pubblici, con cantieri aperti e altri in procinto di partire per un valore complessivo superiore ai dieci milioni di euro.

Tra gli interventi più attesi c’è il nuovo asilo nido Simieri, finanziato con fondi Pnrr per 1,125 milioni di euro, che dovrebbe essere pronto per il prossimo anno educativo. A completare l’opera sono previsti ulteriori 200mila euro destinati agli arredi. Sul fronte scolastico sono in fase di conclusione anche la ristrutturazione della scuola elementare, finanziata con 353mila euro, e i lavori per la mensa della scuola media.

Il Comune punta inoltre sullo sport. Sono in dirittura d’arrivo gli interventi sul campo sportivo principale, sostenuti da un mutuo da 900mila euro, e il progetto finanziato attraverso il programma “Sport e Periferie” da 470mila euro. Interventi previsti anche per il nuovo campo sportivo di Arixi: un investimento da un milione di euro, con avvio dei lavori previsto a settembre.

Ampio spazio inoltre alla riqualificazione urbana. I nuovi marciapiedi di via Carlo Sanna e viale Piemonte, per un importo di 380mila euro, saranno realizzati tra settembre e dicembre 2026, mentre altri 300mila euro saranno destinati alla sistemazione della viabilità di via Tevere e via Campioi. Procede inoltre il progetto Smart City da 1,55 milioni di euro destinato a innovare la gestione dei servizi urbani.

Sul versante dell’efficienza energetica, l’adeguamento delle scuole medie assorbirà 1,4 milioni di euro, con lavori in programma tra l’autunno del 2026 e l’estate del 2027. Proseguono anche gli interventi all’ex Casa dello Studente e il recupero dell’ex scuola materna di Arixi. Il teatro comunale in via Brigata Sassari sarà interessato da un restauro da 300mila euro, mentre la ristrutturazione del municipio richiederà un investimento di 366mila euro. Previsti inoltre lavori alla chiesa di San Sebastiano per 80mila euro. La sfida sarà ora rispettare i cronoprogrammi e trasformare i cantieri in opere concrete e pienamente fruibili per la comunità.

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