Interventi nel palasport 

Proseguono a Nurri i lavori a carico dell’impiantistica sportiva per un investimento totale di tre milioni di euro. Si sta intervenendo sulla pista di atletica che sarà rifatta, verranno sostituiti i fari a Led delle torri faro, grazie ad un finanziamento di 675 mila euro.

Per la palestra comunale è previsto un finanziamento di un milione di euro, parte dei quali sono stati già utilizzati per i primi interventi più urgenti, mentre altri 400 mila euro andranno a breve in appalto.

Il campo sportivo in erba sintetica e le gradinate con copertura sono state realizzati mentre tra poco ci sarà la gara d’appalto per realizzare lo spogliatoio dei campetti. È prevista anche la messa in sicurezza dei campetti da tennis e da calcio e la sistemazione esterna degli spazi. (s. g.)

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