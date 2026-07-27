Intelligenza artificiale più sicura e affidabile 

L’Università di Cagliari entra a far parte della External Red Team Alliance (Extra), la nuova iniziativa internazionale promossa da Microsoft per rafforzare la ricerca sulla sicurezza e sull’affidabilità dell’Intelligenza artificiale. Il sAIfer Lab, laboratorio di ricerca del Dipartimento di ingegneria Elettrica ed elettronica, è stato infatti selezionato tra i partner dell’alleanza e ha ottenuto un finanziamento non vincolato di 25mila dollari a sostegno delle proprie attività scientifiche nel campo dell’AI Security e dello sviluppo responsabile dei sistemi di intelligenza artificiale.

«Siamo lieti che il sAIfer Lab sia stato selezionato per questa iniziativa internazionale», commenta il professor Battista Biggio, alla guida del progetto. «Il riconoscimento ottenuto conferma il valore del lavoro svolto dal nostro gruppo nell’ambito dell’adversarial machine learning e dell’AI Security e rappresenta un’importante opportunità per rafforzare la ricerca e la collaborazione tra università e industria». L’impiego sempre più diffuso dell’AI in ambiti strategici come sanità, finanza, mobilità, sicurezza e servizi digitali rende essenziale comprendere i possibili rischi legati al suo utilizzo e progettare sistemi capaci di operare in modo sicuro, trasparente e conforme ai valori umani. Le attività del sAIfer Lab si concentrano proprio su questi aspetti: analizzare le vulnerabilità dei sistemi di AI, individuare possibili attacchi e sviluppare metodi per prevenirli, contribuendo alla realizzazione di tecnologie più sicure, robuste e resilienti. Il programma della External Red Team Alliance riunisce università ed esperti di sei continenti con l’obiettivo di ampliare la ricerca indipendente sull’AI Security e favorire il confronto tra il mondo accademico e chi sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale.

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