Intanto i rossoblù sono in Germania per il test contro l’Union Berlino 

Si fa sul serio, oggi in Germania. Il test con l’Union Berlino, storica società della Bundesliga, è indubbiamente il test più indicativo del precampionato, sinora, per il Cagliari, dopo aver rotto il ghiaccio ad Asseminello con la Primavera di Gallego e le amichevoli giocate a Temù contro Sampdoria e Modena. Il fischio d’inizio allo stadio “An der Alten Försterei” della Capitale tedesca è fissato per le 14 (diretta tv su Dazn). Tra i convocati, l’ultimo arrivato Kofler. L’allenatore Pisacane - al netto del caso Esposito - potrà così fare un primo bilancio sul campo al termine delle due settimane in Val Camonica che hanno segnato il percorso dei rossoblù dal punto di vista fisico e atletico, ma anche tattico. Un bilancio anche (o soprattutto) in chiave mercato.

I più attesi

Sotto la lente, oltre al neo rossoblù ex difensore del Sudtirol, c’è l’attacco ancora alla ricerca di una sua dimensione nel 4-3-2-1 “ibrido” individuato dallo staff tecnico per far crescere il nuovo Cagliari. L’unico a segno in montagna è stato Kingstone, nel finale della gara col Modena. Sia lui che Mendy che lo stesso Borrelli si stanno giocando la conferma là davanti in questa fase cruciale per le scelte decisive della società. Non solo le prime punte, sotto esame anche gli esterni Felici (ancora alla ricerca di una condizione accettabile dopo la rottura del crociato), Trepy e Di Paolo ancor di più senza Esposito. Aspettando Idrissi - tradito pure lui dal ginocchio - che tornerà a disposizione non prima di ottobre. E tra attacco e centrocampo, sarà interessante capire in quale posizione il tecnico napoletano schiererà questo pomeriggio Adopo, se tra le due linee (come ha fatto nel primo tempo col Modena) o se nel cuore del campo (dove ha sempre giocato anche con Pisacane in panchina).

Doppio test

In volo verso la Germania con la prima squadra c’era anche l’Under 20 di Gallego che, sempre oggi, alle 11, sfiderà i pari età dell’Union Berlino. In serata, l’intera comitiva rossoblù ripartirà per Elmas. Finito il ritiro, Pisacane concederà due giorni di riposo, da mercoledì pomeriggio ad Asseminello testa al Trofeo Gigi Riva.

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